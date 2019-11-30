الإمارات.. بيع أغلى سمكة في العالم بـ125 ألف درهم (فيديو)

جذب مزاد خيري أقيم في دولة الإمارات، أنظار الكثيرين عندما بيعت فيه أغلى سمكة في العالم، بمبلغ 125 ألف درهم إماراتي ما يُعادل نحو 34 ألف دولار، ضمن مزاد خيري تسابق فيه أبناء البلد الخليجي لشراء الأسماك المعروضة بأسعار عالية.
وأظهر مقطع فيديو لعمليات بيع الأسماك في المزاد، طفلًا برفقة والده وقد رسى عليهم مزاد شراء أغلى سمكة في العالم، وبدا الاثنين سعيدين بسمكتهما باهظة الثمن وسط إشادات من الحاضرين لسخائهما.
شي جميل والله #اغلى_سمكة_في_العالم_125الف pic.twitter.com/y6WLucEoCh
— بنت الامارات (@Bad00r888) November 30, 2019
ريعها للعمل الخيري #اغلى_سمكة_في_العالم_125الف pic.twitter.com/zIXuAfJpPt
— مريم المنصوري (@su_2010_su) November 30, 2019
الله يجزاهم خير #اغلى_سمكة_في_العالم_125الف pic.twitter.com/PYtTgBonxy
— صفا المري (@tommi619) November 30, 2019
وبيعت أسماك أخرى بآلاف الدراهم في منافسات المزاد، الذي أقيم في مقر نادي أبوظبي البحري بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد ”الكنعد“ و“السكل“، وهو نوع من الأسماك البحرية، التي يُعد صيدها إحياءً لممارسات الصيادين الإماراتيين في الماضي.
تحديت الفردان راعي الفلوس????في المزاد الخيري وأبشركم فزت عليه ???? @uae_exclusive @hussainalamry #اغلى_سمكة_في_العالم_125الف pic.twitter.com/HASsZn9Wok
— عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) November 30, 2019
يعلن النادي البحرى وفريق الطيار عن إقامة المزاد الخيري على حصاد الأسماك والذى سيقام بمقر نادي أبوظبي البحري بعد إنتهاء الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل في 30 من نوفمبر ٢٠١٩ والدعوة عامة.
@InAbuDhabi @AbuDhabiSC #الإمارات #أبوظبي pic.twitter.com/shnLDDvd9w
— نادى ابوظبي البحرى (@AdimscUae) November 25, 2019
وتُقام البطولة كل عام وسط مشاركة مئات الصيادين الإماراتيين، الذين يسعون للظفر بالسمكة الأكبر التي تؤهلهم للفوز بجوائز مالية كبيرة، فيما يتم جمع مبالغ مالية كبيرة في المزاد للأعمال الخيرية.
يارب قويهم ع فعل الخير @uae_exclusive @bn_dfna @hussainalamry #اغلى_سمكة_في_العالم_125الف pic.twitter.com/yXoe16MSHv
— حسن بن ناصر (@abod77891) November 30, 2019
بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل تتوج أحمد المزروعي بطلاً للكنعد ب36 كيلو وعبد الله الرميثي بطلاً للسكل ب27 كيلو وذلك في حضور عدد كبير من المسؤولين وتم تكريم المشاركين في الحدث وهم مجلس أبوظبي الرياضي، الإدارة… https://t.co/svkB7sXNgh
— نادى ابوظبي البحرى (@AdimscUae) November 30, 2019