 الإمارات.. بيع أغلى سمكة في العالم بـ125 ألف درهم (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الإمارات.. بيع أغلى سمكة في العالم بـ125 ألف درهم (فيديو)

الإمارات.. بيع أغلى سمكة في العالم بـ125 ألف درهم (فيديو)

المصدر: أبوظبي – إرم نيوز

جذب مزاد خيري أقيم في دولة الإمارات، أنظار الكثيرين عندما بيعت فيه أغلى سمكة في العالم، بمبلغ 125 ألف درهم إماراتي ما يُعادل نحو 34 ألف دولار، ضمن مزاد خيري تسابق فيه أبناء البلد الخليجي لشراء الأسماك المعروضة بأسعار عالية.

وأظهر مقطع فيديو لعمليات بيع الأسماك في المزاد، طفلًا برفقة والده وقد رسى عليهم مزاد شراء أغلى سمكة في العالم، وبدا الاثنين سعيدين بسمكتهما باهظة الثمن وسط إشادات من الحاضرين لسخائهما.

وبيعت أسماك أخرى بآلاف الدراهم في منافسات المزاد، الذي أقيم في مقر نادي أبوظبي البحري بعد انتهاء الجولة الأولى لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد ”الكنعد“ و“السكل“، وهو نوع من الأسماك البحرية، التي يُعد صيدها إحياءً لممارسات الصيادين الإماراتيين في الماضي.

وتُقام البطولة كل عام وسط مشاركة مئات الصيادين الإماراتيين، الذين يسعون للظفر بالسمكة الأكبر التي تؤهلهم للفوز بجوائز مالية كبيرة، فيما يتم جمع مبالغ مالية كبيرة في المزاد للأعمال الخيرية.

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