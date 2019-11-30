”أدنوك“ الإماراتية تعرض أعمالها مع مستثمرين‎

المصدر: أ ف ب

استضافت شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ الدورة الثانية من ”منتدى أدنوك للاستثمار“ في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 200 جهة استثمارية دولية.

وناقش المؤتمر خطط المجموعة ”لتوفير قيمة إضافية، وتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، إضافة إلى فرص إبرام شراكات نوعية واستثمارات مشتركة جديدة تشمل مختلف مجالات وجوانب أعمالها“، بحسب بيان صادر عنها اليوم السبت.

وقام أعضاء الإدارة العليا في ”أدنوك“ بتقديم لمحة عن الأصول ”العالمية المستوى للمجموعة ونطاق عملياتها في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مشاريعها الاستراتيجية في مجالات التجارة والتداول“.

وتعرّف المشاركون في المنتدى على الوضع المالي للشركة وعمليات الإدارة المالية والحوكمة المؤسسية.

كما سلّط المنتدى الضوء على سجل ”أدنوك“ في مجال الشراكات والاستثمارات المشتركة.

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، ومجموعة شركاتها: إن ”أدنوك تركز على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية المباشرة وتهيئة البيئة الملائمة لها“.

وأضاف: ”أدنوك مستمرة في جهودها لإبرام شراكات مجدية وبعيدة المدى مع شركاء قادرين على تقديم قيمة إضافية للاستثمار والنمو المشترك“.