توقيف معلّم تونسي تحرّش بطالبات أثناء الدرس

أوقفت وزارة التربية التونسية، معلّمًا تحرّش بعدد من التلميذات في مدرسة بمحافظة تطاوين، جنوب العاصمة تونس أثناء الدّرس وخلال نشاط ثقافي كان يشرف عليه.

وأكدت الوزارة، أنها ستقوم بكل الإجراءات الإدارية اللازمة بشأن المعلّم، بعد أن تحصلت على شهادات من تلميذات، تحرّش المعلّم بهن.

وأكدت مندوبة الطفولة سندس ربعاوي، أن السلطات التربوية في تونس، قامت بالتحقيق بهذا الملف، بمساعدة السلطات الأمنية المختصة في العنف ضد المرأة بمحافظة تطاوين .

ورفضت سندس ربعاوي، في تصريح إعلامي، الكشف عن بقية تفاصيل الحادثة، إلى حين انتهاء التحقيقات الأمنية.

يُذكر أن مصادر إعلامية تونسية، أكدت أن أولياء التلميذات يعتزمون مقاضاة المعلّم، بعد أن تم توقيفه عن العمل.