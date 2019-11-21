المغرب.. قرويون يحتجزون فريقًا طبيًا للفت الأنظار إلى ظروفهم الصعبة (فيديو)

أقدم سكان قرية ”بوسلام اولاد عياط“ التابعة لإقليم ”بولمان“ وسط المغرب، على احتجاز أعضاء قافلة تقل فريقًا طبيًا، حضر لتفقد السكان ومساعدتهم؛ إثر موجة الصقيع التي عرفتها المنطقة خلال موسم الأمطار.

وجاء احتجاز السكان للفريق الطبي؛ للمطالبة باهتمام المسؤولين بالمنطقة، قبل أن تتمكن السلطات من إطلاق سراح المحتجزين في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء.

واحتجز الفريق الطبي، وبينهم سيدة حامل، داخل مؤسسة تعليمية لمدة 8 ساعات، بحسب تصريح شكيب الكيزي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في إقليم بولمان، للصحافة المحلية.

وأقدم سكان القرية على هذه الخطوة للفت انتباه المسؤولين، إلى التهميش والوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، دون أن يقدروا العواقب القانونية لفعلتهم.

وطالب سكان القرية بحضور فوري للسلطات المحلية للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بيوت القرية جراء الهزة الأرضية الأخيرة، وأن يوفروا لهم إمدادات ومساعدات كتلك التي حصل عليها سكان إقليم ميدلت بعد الهزة الأرضية الأخيرة.

وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، في بيانين منفصلين عن استنكارهما لاحتجاز الفريق الطبي.

وأكدا أن ”دور الفريق الطبي وهدفه إنساني صحي، وليست لهم أية مسؤولية فيما يعاني منه سكان قرى ومداشر بولمان، أو غيرها من القرى والمناطق النائية والمهمشة، من إهمال ونسيان وإقصاء وخصائص فظيعة في مختلف المجالات الاجتماعية“.