طفل يسرق مصرفًا في المغرب لشراء هاتف محمول

أقدم طفل مغربي لم يتجاوز عمره 10 سنوات على اقتحام مؤسسة بنكية بمدينة مراكش جنوب البلاد بطريقة مثيرة بغية سرقة مبلغ مالي لاقتناء هاتف نقال.

وأفادت صحيفة ”المساء“ المغربية، الخميس، بأن الطفل كان بمعية قاصرين آخرين وقت اقتحام البنك، مستغلًا وضعية ”الشباك الأوتوماتيكي“ الذي لم يكن مغلقا بإحكام ليعبر من خلاله صوب المؤسسة البنكية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل تمكن من سرقة ”شيك“ بمبلغ 350 ألف درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحريات التي أجرتها السلطات الأمنية مكنتها من الوصول إلى الطفل السارق وباقي القاصرين الذين كانوا برفقته، حيث تم اقتيادهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش للتحقيق معهم.

واعترف الطفل بالمنسوب إليه، مؤكدا أنه كان ينوي من خلال هذه العملية شراء هاتف نقال.

وعقب ذلك، أحالت السلطات الطفل المعني على ”مركز الأحداث“ بتعليمات من النيابة العامة المختصة.