مخمور يقتحم مطعمًا بسيارته في مراكش المغربية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة اقتحام سيارة لأحد مطاعم الوجبات السريعة بمدينة مراكش، وإحداثه خسائر مادية فادحة.

وقعت الحادثة في حي ”كيليز“ المعروف بحركته التجارية ومحلاته الراقية، عندما فقد سائق السيارة المخمور السيطرة على مركبته، وأصاب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وبدأت الحادثة، التي وثقتها كاميرا مراقبة بالمطعم، عندما ظهرت سيارة تسير بسرعة كبيرة خارج المطعم قبل أن تخترق الواجهة الأمامية وتصدم بكل عنف الزبائن الموجودين داخل وخارج المطعم.

وكان على متن السيارة 3 أشخاص وقد لاذ السائق بالفرار، لكن الشرطة تمكنت بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض عليه مع مرافقيه، بحسب مصادر محلية.