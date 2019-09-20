تحت حراسة مشددة.. بيل كلينتون يتجول في مراكش المغربية (صور)

قام الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، صباح اليوم الجمعة، بجولة في مدينة مراكش المغربية تحت حراسة أمنية مشددة.

وزار ساحة جامع لفنا الشهيرة وتوقف عند مروضي الأفاعي، حيثُ التقط الصور مع عدد من المواطنين المغاربة من العاملين في الساحة.

واتجه كلينتون إلى منطقة السمارين رغم ازدحامها، وهي عبارة عن شارع تقليدي مغطى بالأخشاب، تعرض فيه الأطعمة والمنتوجات المغربية التقليدية.

ولم تكن هيلاري كلينتون برفقة زوجها، ولا يعرف لحد الآن إن كانت رافقته إلى مراكش أم لا، على الرغم من أن الزوجين مدعوان لحضور حفل عيد ميلاد الستين للملياردير المغربي الأمريكي مارك العسري.

ومن المتوقع أن يحضر عيد ميلاد العسري، المقرر اليوم الجمعة وغدًا السبت، أكثر من 300 مدعو من الشخصيات المهمة في مختلف المجالات ومن مختلف دول العالم.

وسبق للزوجين أن زارا المغرب عدة مرات، كما أن بيل كلينتون سبق وتجول في ساحة جامع لفنا عام 2015.