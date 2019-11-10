أول ظهور لأندريه العملاق.. فهل سيعود؟

أثارت صورة متداولة بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي، تكهنات عن العودة القريبة للسعودي مشعل المصيبيح، والشهير إعلاميًّا بـ“أندريه العملاق”، عقب تعرضه لحادث أوائل العام 2018.

ويظهر أندريه العملاق مبتسمًا في الصورة التي تعد أول ظهور له منذ الحادث الذي أدخله في غيبوبة طويلة، وسط أنباء عن فقده الذاكرة أو على الأقل جزءًا كبيرًا منها.

وكتب مغرد على تويتر معلقًا على الصورة: ”اللهم لك الحمد على سلامة #أندريه_العملاق .. كلنا آلمنا ما حصل له وبعد غيبوبه دامت لأكثر من سنة يعود لنا بالسلامة ، أجمل خبر بهذا الشهر“.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الصورة تشير إلى قرب عودة أندريه العملاق الذي يتمتع بجمهور واسع من المحبين في السعودية. وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت أمل المصيبيح عن آخر التطورات الصحية لشقيقها “ أندريه العملاق ”، مؤكدة أنه ظل يتلقى العلاج في مستشفيات الرياض مدة عام، قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا للعلاج مدة 6 أشهر، ثم عاد لمستشفيات الرياض التي خرج منها لاحقًا مع الاستمرار بمتابعة حالته بشكل مكثف.

وأكدت حينها أن هناك تحسنًا في الوضع الصحي لـ“أندريه العملاق“، لافتة إلى أنه لا يزال فاقدًا للذاكرة وعاجزًا عن تحريك قدميه بسبب إصابة شديدة في الرأس.

ويتابع مئات آلاف السعوديين حسابات أندريه العملاق عبر مواقع التواصل والمعروف بمقاطعه وأحاديثه الطريفة.

وتكشف تعليقات هؤلاء عن حب كبير لـ“أندريه العملاق“، وتعلق بما كان يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبارته الشهيرة ”ابتسم فأنت جميل“.