أول ظهور لأندريه العملاق.. فهل سيعود؟

أثارت صورة متداولة بشكل جنوني على مواقع التواصل الاجتماعي، تكهنات عن العودة القريبة للسعودي مشعل المصيبيح، والشهير إعلاميًّا بـ“أندريه العملاق”، عقب تعرضه لحادث أوائل العام 2018.
ويظهر أندريه العملاق مبتسمًا في الصورة التي تعد أول ظهور له منذ الحادث الذي أدخله في غيبوبة طويلة، وسط أنباء عن فقده الذاكرة أو على الأقل جزءًا كبيرًا منها.
وكتب مغرد على تويتر معلقًا على الصورة: ”اللهم لك الحمد على سلامة #أندريه_العملاق .. كلنا آلمنا ما حصل له وبعد غيبوبه دامت لأكثر من سنة يعود لنا بالسلامة ، أجمل خبر بهذا الشهر“.
وأكدت حينها أن هناك تحسنًا في الوضع الصحي لـ“أندريه العملاق“، لافتة إلى أنه لا يزال فاقدًا للذاكرة وعاجزًا عن تحريك قدميه بسبب إصابة شديدة في الرأس.
ويتابع مئات آلاف السعوديين حسابات أندريه العملاق عبر مواقع التواصل والمعروف بمقاطعه وأحاديثه الطريفة.
وتكشف تعليقات هؤلاء عن حب كبير لـ“أندريه العملاق“، وتعلق بما كان يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبارته الشهيرة ”ابتسم فأنت جميل“.