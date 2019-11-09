”فيسبوك“ تعتذر بعد اشتكاء موظفين سود من تحيز في الشركة‎

المصدر: أ ف ب

اعتذرت شركة ”فيسبوك”؛ بعدما تبادل عدد من الموظفين السود، من دون الكشف عن هوياتهم، منشورًا يكشف أنهم يشعرون بالتحيز في مكان العمل.

وتمت مشاركة المنشور عبر منصة ”ميديوم“ التابعة للشبكة، حيث أضاء على النظرة المهينة لدى المديرين وزملاء العمل البيض وقسم الموارد البشرية.

وقالت بيرتي طومسون، نائبة رئيس التواصل الداخلي، يوم الجمعة: ”لا ينبغي على أي شخص في فيسبوك أو في أي مكان تحمل هذا السلوك“.

وأضافت: ”نحن آسفون. هذا الأمر يتعارض مع مبادئنا كشركة. نحن نستمع للجميع ونعمل بجد لتحسين أدائنا“.

وجاء في المنشور: ”نشعر في داخلنا بالحزن والغضب والاضطهاد والإحباط“.

وأضاف: ”ونحن نعامل كل يوم (…) كما لو أننا لا ننتمي إلى هذا المكان“.

وأكد المنشور أن الأجواء في الشركة أصبحت أسوأ خلال العام الماضي، خصوصًا على صعيد التعامل بإنصاف مع العمال أصحاب البشرة الملونة وعدم الاعتراف بجهودهم وتمكينهم.

ولفت إلى أن ”المشكلة ليست فقط مع الموظفين السود من الجنسين. لا نريد الكشف عن هوياتنا لأن فيسبوك تقيم ثقافة عدائية يشعر من خلالها أي شخص غير أبيض بالخوف على وظيفته وسلامته إذا أبلغ عن أي سلوكيات سيئة“.