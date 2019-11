بيع صقر بـ167 ألف دولار في مزاد بالسعودية (فيديو)

View this post on Instagram

لحظة بيع أغلى "فرخة شاهين" في مزادات الخليج خلال هذا الموسم بمبلغ 610 آلاف ريال في مدينة عرعر بالسعودية