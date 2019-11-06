بيع صقر بـ167 ألف دولار في مزاد بالسعودية (فيديو)

بيع صقر – وهو فرخ شاهين – بسعر يعد الأعلى في منطقة الخليج العربي، وفق ناشطين، بعد طرح عملية بيعه في مزاد علني بمدينة عرعر في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعلان منفذ عملية البيع في المزاد عن السعر الذي وصل إليه الشاهين، والبالغ 610 آلاف ريال (164,700 دولار)، وانتظر منفذ البيع، بحسب العادة، وقتًا قبل إعلان إتمام عملية البيع، حيث قام بعد انقضاء المدة المحددة برمي ”غترته“ باتجاه الشخص صاحب المبلغ المطروح، معلنًا بيع الشاهين.