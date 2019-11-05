بعد وصفها الحجاز بـ ”الحضارم“.. الفاشينستا السعودية ندى باعش تثير غضبًا واسعًا

أثارت تصريحات الفاشينستا السعودية، ندى باعشن، حول أصل الحجاز ووصفها بـ ”الحضارم“، غضبًا واسعًا لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مغالطاتها في تاريخ بلادها.

وأطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر هاشتاغ بعنوان # ندى_باعشن، حمل الكثير من الهجوم عليها، منددين بمدي جهلها بتاريخ وحضارة بلادها ككل.

وقالت ندى باعشن خلال لقاء تلفزيوني معها، إنها من جدة وأن لهجتها قريبة من بلاد الشام، وعندما سألتها المذيعة ”أنتي منين في الأصل؟“ قالت أنها من حضارم، وأن بلاد الحجاز كلها حضارم، وأن أكثر من 90% من السعودية تجار في الأصل.

وتفاعل الجمهور بشدة مع الهاشتاغ، حيث قال مدون سعودي: ”‏يريد المجنسون فرض ثقافة وتراث بلدانهم على أهل الحجاز، وهي حضرمية من حضرموت باليمن، وتدعي زورًا وبهتانًا أن الحجاز بلد الحضارم، وألغت قبائل الحجاز الأشراف وقريش وهذيل وثقيف وعتيبة وسبيع والبقوم وبني الحارث وبني مالك وفهم وبني سليم ومزينة وجهينة وحرب، ارجعي بلدك بلا هياط“.

يريد المجنسون فرض ثقافة وتراث بلدانهم على أهل الحجاز وهي حضرمية من حضرموت باليمن وتدعي زورا وبهتانا أن الحجازبلد الحضارم وألغت قبائل الحجاز الأشراف و قريش وهذيل وثقيف وعتيبة وسبيع والبقوم وبني الحارث وبني مالك وفهم وبني سليم ومزينة وجهينة وحرب ارجعي بلدك بلا هياط. #ندي_باعشن — محمد الثقفي ???????? MBS أبو سامي (@Hamed243521) November 5, 2019

وأضاف أخر ”بعدين باللقاء تقول أمي من الأشراف آل غالب، ليش من متى نحنا نتزوج من برا القبيله، الأشراف ماعطو قبايل السعوديه علشان يعطون الحضارمة واليمنه!!!“.

وسخرت أخرى ”أنت سعودي لا من جدة وعايشين بجدة، طيب أمك سعودية لا أمي من الأشراف آل غالب ساكنة بجدة، طيب جدة في السعودية لا هي علي البحر“.

#ندي_باعشن

انت سعودي لا من جدة وعايشين بجدة طيب امك سعودية لا امي من الاشراف ال غالب ساكنه بجده طيب جده في السعوديه لا هي على البحر pic.twitter.com/6Ytn6M1LZ1 — ‏???? ‏нємo???? (@abuwasam30) November 4, 2019

وعلق متابع آخر ”‏أول مره أعرف أن أصلي حضرمي باشريف ورا ما تاكل شحم بدال ما تفتي الحجاز أصله الأشراف وثقيف وجهينة وعتيبة ومطير وووو باعشن والحضارم حبايبنا، لكن أصلهم من حضرموت“.

وهذه ليست المرة الاولى التي تشغل فيها باعشن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق وتداول نشطاء في تويتر، صورًا لحفل زواج الفاشينيستا السعودية التى تبلغ من العمر 40 عامًا من ملياردير كويتي يبلغ عمره 29 عامًا في دبي، حيث تألّقت بفستان أبيض ناعم ذو أكمام طويلة.

واثار زواج باعشن من الثري الكويتي جدلاً واسعًا بعد انتشار صور الزفاف على نطاق واسع، وانهالت التعليقات على الصور المتداولة خاصة وأنه يصغرها بـ 11عامًا.