فزعة سعودية لـ“كشري الباشا“

ضرب سعوديون من ناشطين على مواقع التواصل وأصحاب محال وشركات، المثل في التكاتف دعمًا لمواطنهم ”أبو حمود“، صاحب مطعم ”كشري الباشا“، بعد أن تسبب له إنشاء مشروع ”قطار الرياض“ بخسائر فادحة وديون، هددته بدخول السجن.

وشكا مواطن يدعى ”أبو حمود“ في تغريدة عفوية له عبر حسابه في ”تويتر“ قبل يومين، مما آلت إليه أموره، مبينًا أن إنشاء ”قطار الرياض“ تسبب له بديون تجاوزت مليونًا و700 ألف ريال (459,000 دولار) وخسائر تجاوزت 4 ملايين ريال (1,080,000 دولار)، بعد أن أبلغوه أن فترة الإغلاق لأجل المشروع مدة 3 أشهر فقط، إلا أن المدة طالت لتصل إلى سنة و4 أشهر، لافتًا إلى أن لديه 5 أطفال يعيلهم.

#قطار_الرياض

خسرت والله بسبب قطار الرياض وليس هناك تعويض

وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت 1700000 ريال مليون وسبعمائة الف ريال وخسائر تجاوزت اربعة مليون ريال

والله يعوض علينا والحمد لله اولاً وآخراً .

ما همني السجن همني اطفالي الخمسه اللي بيضيعون بعدي@RiyadhTransport pic.twitter.com/66SR56UfuV — ابو حمود (@i_video1) November 4, 2019

قالوا لنا فترة الاغلاق فقط 3 اشهر وقلنا نقدر ننتظر والثلاثة اشهر صارت سنة واربعة اشهر — ابو حمود (@i_video1) November 4, 2019

وما لبث أن تلقف سعوديون التغريدة، ليعلنوا له عن دعمهم له بمختلف الوسائل، حيث نشر مشاهير وإعلاميون عبر مواقع التواصل إعلانًا للمطعم للترويج له، كما أكد له مواطنون أنهم سيزورون مطعمه لتناول الطعام، فيما أبدت شركات استعدادها لمساعدة ”أبو حمود“ دعمًا له.

وأعلن حساب ”شقردي“ لإيصال وجبات الطعام عن استعداده لإيصال وجبات مطعم ”كشري الباشا“ مجانًا مدة شهر لعملائه، دعمًا لصاحبه: ”تستاهل يبو حمود الله يرزقك من عندنا في تطبيق #شقردي توصيل مجاني لعملائك مدة شهر كامل وبدون عمولة على المطعم الله يوفقك ويرزقك ويعوض عليك“.

تستاهل يبو حمود الله يرزقك

من عندنا في تطبيق #شقردي

توصيل مجاني لعملاءك مدة شهر كامل

وبدون عمولة على المطعم

الله يوفقك ويرزقك ويعوض عليك

كود: Koshari

????https://t.co/gUQfIkIFig pic.twitter.com/XL1kXn7UVV — Shgardi | شقردي (@ShgardiApp) November 5, 2019

وقال مدير شركة ”شير“ للاتصالات، إنهم على استعداد لتقديم مبلغ 500 ريال (135 دولارًا) لاثنين من زبائن المطعم، عند تقديمهما فاتورة الشراء: ”يسعدنا في شركة شير أن نقدم هدية قدرها ٥٠٠ ريال لاثنين من عملاء المطعم على أن يرسلا فواتير الشراء من مطعمكم على الخاص“.

يسعدنا في شركة شير أن نقدم هدية قدرها ٥٠٠ ريال لأثنين من عملاء المطعم

على أن يرسلوا فواتير الشراء من مطعمكم على الخاص ❤️@SHARE_LLC — نبيل (@xnabelx) November 5, 2019

وأكد الإعلامي فهد الشيحة نشره إعلانًا ترويجيًا للمطعم عبر حسابه، بهدف رفع عدد زبائنه: ”ماني من سكان الرياض ولا مشهور بس دعمتك بالي اقدر عليه سويت نشرت تغريدتك وطلبت من متابعيني يجون لمطعمك“.

ماني من سكان الرياض ولا مشهور بس دعمتك بالي اقدر عليه سويت نشرت تغريدتك وطلبت من متابعيني يجون لمطعمك ????????♥️ — Fahad فهد الشيحة (@Hyo_Joestar) November 5, 2019

عشاء المتسابقين على الهواء بناخذه من عندك، واعلانك الليلة علينا. وعسى الله يوفقك شكراً لشريكنا @alnadeg — عبدالعزيز العريفي (@Abdul_Alarifi) November 5, 2019

وتطوع القاضي ”راشد بن قعود“ لتولي قضية ”أبو حمود“ أمام الديوان: ”المكتب عندي على استعداد لتولي قضيتك أمام الديوان وبدون مقابل والله يعوض عليك“.

وأعلنت إحدى نجمات مواقع التواصل وتدعى ”لمى“ عن استعدادها للتغطية الترويجية للمطعم دون مقابل: ”حدد لي يوم تبيه واجي اسوي لكم تغطية كاملة وما ابي ولا ريال عليها .. الله يفتحها عليكم ومعوضين خير يا رب وما تضطر لتقفيل المحل أبداً ان شاء الله“.

كما شارك نجوم قناة ”بداية“ في دعم ”أبو حمود“ بعد أن توجهوا لمطعمه لتناول الوجبات عنده.

#كشري_الباشا

شكراً بداية على دعمكم وان شاء الله نكون بيضنا الوجه pic.twitter.com/DEHIYn2KSI — ابو حمود (@i_video1) November 5, 2019

الله يعوضك خير

والله انها كسرة كبيرة

وحظ شين لمن تدين وتتسلف واخرتها تقفل كل خطوط الرزق

اسال الله يفرج همك https://t.co/JAKEAmsrM9 — فايز المالكي (@fayez_malki) November 5, 2019

يسعد مساك اخوي ابو حمود

معك اخوك عبدالرحمن القاسم

صاحب موسسة القاسم للأدوات الصحية

اي شيء محتاجة من أدوات سباكة

من خلاطات مياه او سخانات مياه

تحت أمرك الموسسة #قطار_الرياض — عبدالرحمن القاسم (@abuf2h0d) November 5, 2019

ابشر وانا اخوك وباذن الله الخير جايك

وعن نفسي اعلان لك في جميع حساباتي مجانا pic.twitter.com/cG4vEBUkQ3 — أبوكاتم (@ABU_KATM) November 5, 2019

وشكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض بشقيه القطار والحافلات، والذي افتتح في هذا العام، أحد المشاريع الكبيرة التي ترقبها سكان الرياض التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بشكل شبه مستمر خاصة وسط المدينة.

ويشمل مشروع قطار الرياض ستة خطوط للسكك الحديدية وتعمل عليها قطارات كهربائية.