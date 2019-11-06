 فزعة سعودية لـ“كشري الباشا“ – إرم نيوز‬‎

فزعة سعودية لـ“كشري الباشا“

فزعة سعودية لـ“كشري الباشا“

المصدر: إرم نيوز

ضرب سعوديون من ناشطين على مواقع التواصل وأصحاب محال وشركات، المثل في التكاتف دعمًا لمواطنهم ”أبو حمود“، صاحب مطعم ”كشري الباشا“، بعد أن تسبب له إنشاء مشروع ”قطار الرياض“ بخسائر فادحة وديون، هددته بدخول السجن.

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تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا مع صاحب مطعم لـ"الكشري" في الرياض. ونشر مواطن سعودي يملك مطعماً في الرياض مقطع فيديو يشكو من الخسائر التي لحقت به جراء إغلاق الطريق الناتج عن أعمال مشروع قطار الرياض الكهربائي (مترو الرياض). . . . وقال "أبو حمود" السعودي" إن أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض تسببت في إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه، وتعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال (454 ألف دولار)، وخسائر بأكثر من أربعة ملايين ريال (أكثر من مليون دولار). . . . وأكد أن إدارة المشروع الحكومي أبلغته أنه سيتم إغلاق الشارع ثلاثة أشهر فقط، ولكن جرى إغلاقه مدة 16 شهراً دون تعويضه، موضحاً أنه قد يدخل السجن قريباً بسبب الديون. وتفاعل عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لدعم أبو حمود، وتقديم الإعلانات دون مقابل للترويج والتسويق للمطعم. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #كشري_الباشا #صور #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #saudiarabia #ksa #picture #trend #مطعم #تويتر #مترو_الرياض #قطار #شارع

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وشكا مواطن يدعى ”أبو حمود“ في تغريدة عفوية له عبر حسابه في ”تويتر“ قبل يومين، مما آلت إليه أموره، مبينًا أن إنشاء ”قطار الرياض“ تسبب له بديون تجاوزت مليونًا و700 ألف ريال (459,000 دولار) وخسائر تجاوزت 4 ملايين ريال (1,080,000 دولار)، بعد أن أبلغوه أن فترة الإغلاق لأجل المشروع مدة 3 أشهر فقط، إلا أن المدة طالت لتصل إلى سنة و4 أشهر، لافتًا إلى أن لديه 5 أطفال يعيلهم.

وما لبث أن تلقف سعوديون التغريدة، ليعلنوا له عن دعمهم له بمختلف الوسائل، حيث نشر مشاهير وإعلاميون عبر مواقع التواصل إعلانًا للمطعم للترويج له، كما أكد له مواطنون أنهم سيزورون مطعمه لتناول الطعام، فيما أبدت شركات استعدادها لمساعدة ”أبو حمود“ دعمًا له.

وأعلن حساب ”شقردي“ لإيصال وجبات الطعام عن استعداده لإيصال وجبات مطعم ”كشري الباشا“ مجانًا مدة شهر لعملائه، دعمًا لصاحبه: ”تستاهل يبو حمود الله يرزقك من عندنا في تطبيق #شقردي توصيل مجاني لعملائك مدة شهر كامل وبدون عمولة على المطعم الله يوفقك ويرزقك ويعوض عليك“.

وقال مدير شركة ”شير“ للاتصالات، إنهم على استعداد لتقديم مبلغ 500 ريال (135 دولارًا) لاثنين من زبائن المطعم، عند تقديمهما فاتورة الشراء: ”يسعدنا في شركة شير أن نقدم هدية قدرها ٥٠٠ ريال لاثنين من عملاء المطعم على أن يرسلا فواتير الشراء من مطعمكم على الخاص“.

وأكد الإعلامي فهد الشيحة نشره إعلانًا ترويجيًا للمطعم عبر حسابه، بهدف رفع عدد زبائنه: ”ماني من سكان الرياض ولا مشهور بس دعمتك بالي اقدر عليه سويت نشرت تغريدتك وطلبت من متابعيني يجون لمطعمك“.

وتطوع القاضي ”راشد بن قعود“ لتولي قضية ”أبو حمود“ أمام الديوان: ”المكتب عندي على استعداد لتولي قضيتك أمام الديوان وبدون مقابل والله يعوض عليك“.

وأعلنت إحدى نجمات مواقع التواصل وتدعى ”لمى“ عن استعدادها للتغطية الترويجية للمطعم دون مقابل: ”حدد لي يوم تبيه واجي اسوي لكم تغطية كاملة وما ابي ولا ريال عليها .. الله يفتحها عليكم ومعوضين خير يا رب وما تضطر لتقفيل المحل أبداً ان شاء الله“.

كما شارك نجوم قناة ”بداية“ في دعم ”أبو حمود“ بعد أن توجهوا لمطعمه لتناول الوجبات عنده.

وشكل مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض بشقيه القطار والحافلات، والذي افتتح في هذا العام، أحد المشاريع الكبيرة التي ترقبها سكان الرياض التي تعاني من أزمات مرورية خانقة بشكل شبه مستمر خاصة وسط المدينة.

ويشمل مشروع قطار الرياض ستة خطوط للسكك الحديدية وتعمل عليها قطارات كهربائية.

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