فزعة سعودية لـ“كشري الباشا“

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية تفاعلا واسعا مع صاحب مطعم لـ"الكشري" في الرياض. ونشر مواطن سعودي يملك مطعماً في الرياض مقطع فيديو يشكو من الخسائر التي لحقت به جراء إغلاق الطريق الناتج عن أعمال مشروع قطار الرياض الكهربائي (مترو الرياض). . . . وقال "أبو حمود" السعودي" إن أعمال الحفر والتشييد في مسار قطار الرياض تسببت في إغلاق الشارع الذي يطل على مطعمه، وتعرض لديون تجاوزت 1.7 مليون ريال (454 ألف دولار)، وخسائر بأكثر من أربعة ملايين ريال (أكثر من مليون دولار). . . . وأكد أن إدارة المشروع الحكومي أبلغته أنه سيتم إغلاق الشارع ثلاثة أشهر فقط، ولكن جرى إغلاقه مدة 16 شهراً دون تعويضه، موضحاً أنه قد يدخل السجن قريباً بسبب الديون. وتفاعل عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لدعم أبو حمود، وتقديم الإعلانات دون مقابل للترويج والتسويق للمطعم.