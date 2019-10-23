سعوديون يترحمون على جراح الظفيري بعد فشل حملة لعتق رقبته

سعوديون يترحمون على جراح الظفيري بعد فشل حملة لعتق رقبته

المصدر: إرم نيوز

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذها الحكم الصادر بحق المواطن جراح شاوي الظفيري في محافظة حفر الباطن، بعد إقدامه على قتل مواطن آخر، يدعى محمد بن حمد بن سويلم الشمري، بإطلاق النار عليه، إثر مضاربة جماعية.

ووفق وكالة الأنباء المحلية ”واس“، نفذت السعودية الحكم الصادر بالقتل قصاصًا، بجراح الشاوي، بعد فشل محاولات سابقة لعتق رقبته.

وكان نشطاء قد أطلقوا حملة #عتق_رقبة_جراح_شاوي_الظفيري، سعيًا لإنقاذه من القصاص، بعد 6 سنوات على قضيته، في وقت راجت فيه أنباء – تبين لاحقًا أنها غير صحيحة – أن ذوي جراح متورطون بواقعة إطلاق النار من رشاش (انتشرت عبر مقطع فيديو متداول)، في أحد أحياء حفر الباطن، في محاولة لإجبار ذوي المجني عليه للتنازل عن القصاص.

وقالت إحدى الناشطات إن المقطع المتداول لا علاقة له مطلقًا بالجريمة وذوي جراح أو ذوي المجني عليه، وإنها كانت مضاربة بين مجموعة من الشبان، متوعدة بمحاسبة كل شخص اتهم ذوي الجاني بتورطهم بالمقطع المتداول، قانونيًا.

وإثر فشل الحملة، شارك سعوديون بالترحم على الجاني، بعد تنفيذ القصاص بحقه، داعين له بالمغفرة.

 

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