أفكار مدهشة.. شاهد كيف احتفلت الحيوانات بالـ“هالوين“ (صور)

احتفل العالم، ليلة أمس الخميس، بعيد الهالوين، ولكن لم يعد الاحتفال مخصصًا للبشر فحسب، فقد قرر أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء العالم استخدام العيد كفرصة لمشاركة حيواناتهم بأزياء ”الهالوين“.

وبذل أصحاب الحيوانات الأليفة جهدًا كبيرًا في ملابس الحيوانات، مع اختيار البعض للأزياء الكلاسيكية مثل الأشباح.

فيما اتخذ آخرون نهجًا فريدًا في اختيار الملابس، حيث ارتدى أحد الكلاب ملابس رسام وبصحبته ألوان الرسم.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية لمحة من أفضل أزياء الحيوانات الأليفة التي انتشرت على الإنترنت.

وقامت صاحبة كلب ”بلدغ“ باختيار هيئة الدمية ”تشاكي“ المرعبة لكلبها، والذي كان يحمل سكينًا بلاستيكيًا.

كما ارتدت قطة رداء من نسيج الدينم الأزرق مع قبعة رعاة البقر الخاصة به، وظهر أحد الكلاب بزي تقليدي لشبح، وكان يقف بجانب اليقطين والخزف.

كما توجهت إحدى القطط للاحتفال بملابس الكنيسة مع رداء يغطي الكتفين ”كاب“ وقبعة.

وظهر حيوان الخنزير الغيني، وهو يرتدي معطفًا أصفر فروي وقبعة خضراء مبهرة.

وتقام احتفالات الهالوين ليلة 31 أكتوبر من كل عام، وذلك عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين، وتشمل تقاليد الهالوين التنكر في زي الهالوين، والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.