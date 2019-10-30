أسطورة الهالوين تتحقق.. ثمار التفاح تجتاح نهرًا في بريطانيا (صور)

تحققت أسطورة الهالوين، وطفت على سطح نهر في بريطانيا آلاف من ثمار التفاح.

وأدت الأمطار الغزيرة والفيضانات القوية التي ضربت شرق بريطانيا منذ عدة أيام، إلى تجريف ثمار التفاح من مزرعة فواكه، وقذفها في نهر واي بمنطقة ستونتون في مقاطعة هيرفوردشير.

وأظهرت لقطات مذهلة ثمار التفاح المتساقطة ممتدةً على طول سطح النهر، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتتحدث أسطورة من أساطير عيد الهالوين، والمقرر الاحتفال به الليلة المقبلة 31 أكتوبر، عن لُعبة تسمى ”تفاح يطفو“، ويمارسها المحتفلون بالعيد، حيث تنطوي على ملء حوض كبير بالماء، ثم وضع ثمار التفاح داخله، ثم يحاول اللاعبون اصطيادها بأسنانهم ولا يسمح لهم باستخدام أدوات أخرى للإمساك بها.

وشهدت مناطق شرق بريطانيا الأسبوع الحالي أعلى مستويات فيضان ضربت البلاد منذ أكتوبر 1998م، حيث على إثرها تم إجلاء السكان القاطنين بجوارها، من قبل فرق الإنقاذ على متن قوارب، وذلك لإمكانية عودة الفيضانات مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة.