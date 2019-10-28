الكويت.. الشيخ طلال الفهد يكشف آخر النتائج الطبية بصراعه مع السرطان (فيديو)

كشف الشيخ طلال الفهد الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق، عن نتائج فحوصاته الأخيرة في صراعه مع مرض السرطان.

وقال في مقطع فيديو ظهر من خلاله، إن ”جميع الفحوصات والكشوفات الطبية ثبت خلوها من الخلايا السرطانية“، لافتًا إلى أن ”الأطباء ما زالوا يبحثون أسباب الأعراض التي يعانيها“: ”لقد أظهرت جميع الفحوصات والكشوفات خلوها من الخلايا السرطانية ولله الحمد والمنة، وسيكون هناك فحص دوري كل 3 أشهر خلال السنة القادمة، أمّا بخصوص الآثار الجانبية التي لا زلت أعانيها، فقد ارتأى المختصون إعطاءها المزيد من الوقت للاستشفاء“.

#الشيخ_طلال_الفهد يطمئن محبيه على صحته بعد ظهور نتائج الفحص الطبي وخلوها من الخلايا السرطانية .#الكويت pic.twitter.com/crc1pskyVi — مباشر نيوز (@mobashernewss) October 27, 2019

وفي العام 2016، كشفت الفحوصات الطبية في العاصمة لندن، إصابة الشيخ طلال بورم سرطاني في الحالب الأيمن، ما استدعى جراحة عاجلة لاستئصال الكلية والحالب وجزء من المثانة.

واعتاد الشيخ طلال طمأنة متابعيه عن صحته وكشف تطورات حالته أولًا بأول عبر مقاطع فيديو يبثها من حين لآخر.