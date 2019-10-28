في حالة نادرة.. زوجان ستينيان ينجبان طفلة سليمة بعملية قيصرية

المصدر: ا ف ب

أنجبت امرأة صينية تبلغ من العمر 67 عامًا، طفلة، وفق ما أعلن المستشفى الذي شهد حالة الولادة، وزعم الوالدان أنهما أكبر زوجين في البلاد ينجبان مولودًا طبيعيًّا.

وأنجبت تيان طفلة بصحة جيدة بعملية قيصرية الجمعة، وفق ما قال مستشفى مدينة زاوزوانغ للأمومة ورعاية الأطفال.

وقال زوج تيان البالغ من العمر 68 عامًا لموقع الأخبار الصيني ”غوانتشا.سي إن“، إن ”الطفلة هبة من السماء“.

وذكرت ”غلوبال تايمز“ أن الطفلة سميت تيانشي أي ”هدية من السماء“.

وقالت صحيفة ”جينان تايمز“ إن ”تيان لديها ابنان أحدهما ولد في العام 1977، قبل عامين من فرض الصين سياسة الطفل الواحد للسيطرة على عدد سكانها المتزايد“.

وأثارت التقارير عن هذه الولادة انتقادات على منصة ”ويبو“ المماثلة لـ“تويتر“ في الصين.

وكتب أحد المستخدمين: ”الوالدان أنانيان جدًّا. في هذه السن المتقدمة ليس لديهم القدرة على رعاية طفل وسيكون الضغط على الشقيقين الأكبر سنًا“.

وتساءل آخرون عن ما إذا كانت تيان وزوجها سيعاقبان بسبب مخالفتهما قانون الإنجاب التي عدلته الصين في العام 2016 وأصبح بموجبه يسمح بإنجاب طفلين لكل زوج.