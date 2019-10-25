الصين تندد بمنح ناشط أويغوري جائزة أوروبية رفيعة

المصدر: ا ف ب

نددت بكين الجمعة، بمنح البرلمان الأوروبي جائزة ”ساخاروف“، أرفع جائزة أوروبية لحقوق الإنسان، للأكاديمي والناشط الأويغوري المسلم إلهام توهتي الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الصين، واصفة إياه بـ“الإرهابي“.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، للصحفيين: ”آمل بأن تحترم أوروبا شؤون الصين الداخلية وسيادة قضائها، وأن تتجنّب الاحتفاء بالإرهابيين“.

قال ديفيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي الخميس، إن البرلمان منح جائزته السنوية الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان التي تحمل اسم العالم الروسي المنشق ”أندريه ساخاروف“ للناشط الأويغوري المعتقل إلهام توهتي.

وكان القضاء الصيني قد حكم على أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في 2014 بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة ”الانفصالية“، في إشارة لدفاعه عن حقوق أقلية الأويغور المسلمة التي أغلب أفرادها في منطقة شينجيانغ في غرب البلاد.

كما أثارت محاكمته حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.