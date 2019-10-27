خليجية تلفت الأنظار بتصرف إنساني مع بائع مسن (فيديو)‎

جذبت سيدة كويتية الأنظار عقب إقدامها على تصرف إنساني مع أحد المسنين الذين يعملون ببيع ”المناشف“ في أحد شوارع الكويت، بعدما اشترت كافة البضاعة التي بحوزته بغرض تخفيف معاناته من الوقوف لمدة طويلة لبيع كل الكمية.

ووثقت السيدة بمقطع فيديو لحظة تواجدها بسيارتها في أحد الشوارع، حيث طلبت من البائع وهو رجل مسن أن يبيعها كافة ”المناشف“، التي بحوزته، البالغة 60 قطعة، ليتمكن من العودة إلى منزله والتخلص من التعب والوقوف تحت أشعة الشمس.

سيدة خليجية تلفت الأنظار بتصرف إنساني مع بائع مسن في الكويت سيدة خليجية تلفت الأنظار بتصرف إنساني مع بائع مسن في الكويت#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأحد، ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

وقالت السيدة التي لم يظهر وجهها في المقطع، إنها ”تأتي كل يوم إلى ذات المكان وتقوم بشراء البضاعة من الرجل المسن لتخفيف المعاناة عنه“، مبينةً تعاطفها مع البائع المسن، الذي ”قدم لها الشكر والدعاء على تصرفها الإنساني معه“.

ولاقت السيدة سيلًا من عبارات الإعجاب والدعاء على عملها وتوثيقها له بمقطع فيديو لتحفيز الجميع على مساعدة الآخرين والإقدام على الأعمال الخيرية والإنسانية.

وفيما لم تعرّف السيدة عن نفسها في المقطع المتداول، فقد ذكر النشطاء ”أنها السيدة غادة المسلم المعروفة بـ(أم مبارك) وهي من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، عُرفت بأعمالها الخيرية ومساعدتها للمحتاجين، فضلًا عن اهتمامها الكبير بالطبخ ونشرها لذلك عبر حساباتها الإلكترونية“.