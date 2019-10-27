العراق يسلم الكويت آخر دفعة من ”الأرشيف الأميري‎“

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، تسليم نظيرتها الكويتية، آخر دفعة من ”المحفوظات والأرشيف الأميري“، والتي تم الاستيلاء عليها إبان الغزو العراقي للكويت في عهد الرئيس صدام حسين.

وقالت الخارجية في بيان لها: ”ترأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف السفير حازم اليوسفي الوفد العراقي، وجرى تسليم 200 ألف كتاب تعود إلى جامعة الكويت، والمكتبة الوطنية“.

وأضاف البيان أنه ”جرت مراسم التسليم يوم الأحد في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي“.

ونقل البيان عن اليوسفي قوله، إن العراق قام بتسليم جميع الممتلكات الكويتية التي عثرت عليها الجهات المعنية“.

ويأتي ذلك التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وآخرها قرار 2107 لسنة 2013.

وكان العراق قد استولى على هذه الوثائق أثناء احتلاله الذي استمر سبعة أشهر للكويت والذي انتهى بحرب الخليج في عام 1991.