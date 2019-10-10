أردنيون يهتفون لصدام حسين خلال مباراة الأردن والكويت (فيديو)‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي، ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر وكآس آسيا

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي ”الفيفا“ والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال مباراة الأردن والكويت على استاد عمان الدولي.

واعتبرت وسائل الإعلام الكويتية أن هذه الصيحات والأهازيج ”مشينة“ من قبل بعض الجماهير الأردنية، في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.

فيديو| الجماهير الأردنية تستقبل الأزرق بترديد "صدام حسين"!#الكويت_الاردن pic.twitter.com/GeaRLgdX0o — PlusKuwait بلس كويت (@PlusKuwait) October 10, 2019

الجمهور الاردني اول ماييجوا ( #الجماهير_الكويتيه )

قولوا صداااام حسين. الشخص واضح بالفيديو. هل سيتم معاقبته؟#الكويت_الاردن pic.twitter.com/7QCpnnUo9p — فـهد الدليمي ???????? (@moon69622) October 10, 2019

وحسم التعادل السلبي، الخميس، مباراة المنتخب الأردني مع ضيفه الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للمرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

لم يقدم الفريقان الأداء المنتظر، وظهر الهجوم في الجانبين في أقل مستوياته وسط تألق وقوة من لاعبي الدفاع والوسط في المنتخبين.

وكانت الخطورة قليلة للغاية على الحارسين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، أمطر المنتخب الأسترالي مرمى ضيفه النيبالي بخمسة أهداف نظيفة.

بذلك، تتصدر أستراليا المجموعة برصيد 6 نقاط، والكويت الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن، والنيبال الرابع برصيد 3 نقاط، والصين تايبيه الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.