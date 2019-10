السعودية.. النائب العام يوجه بإلقاء القبض على ”الراقصة المنقبة“

View this post on Instagram

أثارت شابة ترتدي عباءة سوداء ونقابها، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد أن وثق مقطع فيديو قيامها بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي. ويظهر الفيديو فتاة ترقص بحماس على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات. ويقول مدونون سعوديون، إن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، والتي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة. ووجد مقطع الفيديو تداولاً لافتاً وجر عشرات آلاف التعليقات التي انقسم أصحابها بين منتقد للراقصة المنقبة وبين مدافع عنها. ويقول مغردون سعوديون أغضبهم تصرف الفتاة، إنها خالفت مكانة الزي الذي ترتديه، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وتستحق العقوبة تحت لائحة الذوق العام التي جرى العمل بها مؤخراً وتتضمن بنوداً حول احترام العادات والتقاليد.