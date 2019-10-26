راقصة منقبة تثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

أثارت شابة ترتدي الزي السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد أن وثق مقطع فيديو قيامها بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ويظهر الفيديو فتاة ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.

وقال مدونون سعوديون، إن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، التي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة.

ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا وجر عشرات آلاف التعليقات التي انقسم أصحابها بين منتقد للراقصة المنقبة وبين مدافع عنها.

وقال مغردون سعوديون أغضبهم تصرف الفتاة، إنها خالفت مكانة الزي الذي ترتديه، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وتستحق العقوبة تحت لائحة الذوق العام التي جرى العمل بها مؤخرًا وتتضمن بنودًا حول احترام العادات والتقاليد.

#الذوق_العام

قمة البجاحه والرخص فعلاً قاعدين نعيش أسوء فتره زمنيه علينا خصُوصاً جيلنا حرب بين أصحاب الصحوه وبين الليبراليين، وضعنا بين ملتزمين متشددين فاهمين كل شيء حرام وبين اللي فاهمين الحُريه والإنفتاح والتطور بشكل غلط ومُتدني ورخيص جداً، للأسف الدين الوسطي الصحيح ضاع بينهم. pic.twitter.com/Jvk3FOQgmc — Sharefah Alotaibi???? (@sharefah__al) October 26, 2019

#الذوق_العام

يعنني انا فلاويه راعيه طهبله ومذرحه ياليت تعرف ترقص بعد شكلها غلط والله والخرفان يعززون لها بعد المفروض النوعيات هذي ماتعطيها اكبر من حجمها عشان مايخذون مقلب بنفسهم pic.twitter.com/X6i8jXZbmN — مشعل العنزي (@Msh3l_beah) October 26, 2019

اتمنى معاقبتها هي والمصور …

ماتراه في هذا المقطع هو تلوث بصري #الذوق_العام pic.twitter.com/eXgjabMB0b — M Raid (@13brg) October 26, 2019

أشهد بالله أنها أساءت لسمعة الوطن وسمعة بنات الوطن وللنقاب ولتربية والديها!! #الذوق_العام pic.twitter.com/ND2AlDALri — محمد آل دهمان (@ALSHEHRI_M_B_A1) October 26, 2019

#الذوق_العام ساذجه ومتخلفه تتراقص امام الحاضرين في كرنفال الرعب بموسم الرياض وساذجين يدعون معنى "الرجولة" يحضنون بعض "دائما الذباب مايجتمع الا على القمامه " نتمنى محاسبتهم ومحاسبة كل من يقوم بتشويه بلدنا وتشويه الذوق العام سواء كان رقص او شي اخر pic.twitter.com/i6s251rndz — ‏???????????????????????? ???? ???????????? 58 (@5rBoOo6e) October 26, 2019

ووجدت الفتاة التي لم تُعرف هويتها بعد، من يدافع عنها، إذ يقول فريق من السعوديين في الجدل الدائر حول مقطع الفيديو، إنها لم تسىء لأحد برقصها، وإن جميع الموجودين في المكان، جاءوا بإرادتهم لمشاهدة فعاليات ترفيهية وفنية متنوعة.

سأنظر لتصرف هذه الفتاة من زاوية أخرى تعاكس ماذهب إليه البعض في نقدهم الذي لم يقدّر حياة الشباب وظروف المرحلة فأقول أن هذه الفتاة يبدو من رقصها انها تتمتع بروح شفافة وخفة دم عالية ومتصالحة مع ذاتها وأسرتها لاتخشى بفعلها الطبيعي أمام الجموع لومة لائم لثقتها بنفسها:-↓#الذوق_العام https://t.co/ihyMldYg5Q — مطلق نـدا (@mutlaq_nada) October 26, 2019

عندما تدخل الى محل و لا تعجبك البضاعة او تراها دون مستواك المادي فلا داعي لأن تظهر اشمئزازك للبائع و تتعالى عليه فأنت الذي اخترت الذهاب للمحل وليس هو من أدخلك محله،أخرج بصمت #الذوق_العام — د.فائقة المحمودي (@fyqah112) October 25, 2019

وقال القائمون على موسم الرياض الذي سيمتد على مدى 70 يومًا، إنه يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تثبته بالفعل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تصويرها من داخل فعالياته، في مؤشر على تفاعل سكان البلد الخليجي المحافظ مع التوجه الانفتاحي الجديد للبلاد.

وعلى الرغم من ذلك الانفتاح الثقافي والفني على العالم، لا تغيب أصوات عدد من السعوديين الذين لا يزالون يعارضون النشاطات والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشهدها البلاد، وتفاعل مواطنيهم معها، ويقولون إنها مخالفة للعادات والتقاليد المحلية، ولتفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية ما لبثت الرياض أن تخلت عنها.