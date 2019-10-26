راقصة منقبة تثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

راقصة منقبة تثير جدلًا واسعًا في السعودية (فيديو)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثارت شابة ترتدي الزي السعودي التقليدي، بعباءتها السوداء ونقابها، جدلًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد أن وثق مقطع فيديو قيامها بالرقص بين مجموعة من الشبان والفتيات في إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

ويظهر الفيديو فتاة ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان، بينما يتجمع حولها عدد كبير من الشباب والفتيات لمشاهدة أدائها دون أي اعتراض من الموجودين.

وقال مدونون سعوديون، إن الفتاة كانت إحدى الحاضرات لفعاليات موسم الرياض المتعددة، التي تقام في عدة مواقع بالعاصمة عبر فعاليات فنية وترفيهية وثقافية متنوعة.

ووجد مقطع الفيديو تداولًا لافتًا وجر عشرات آلاف التعليقات التي انقسم أصحابها بين منتقد للراقصة المنقبة وبين مدافع عنها.

وقال مغردون سعوديون أغضبهم تصرف الفتاة، إنها خالفت مكانة الزي الذي ترتديه، وعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، وتستحق العقوبة تحت لائحة الذوق العام التي جرى العمل بها مؤخرًا وتتضمن بنودًا حول احترام العادات والتقاليد.

 

ووجدت الفتاة التي لم تُعرف هويتها بعد، من يدافع عنها، إذ يقول فريق من السعوديين في الجدل الدائر حول مقطع الفيديو، إنها لم تسىء لأحد برقصها، وإن جميع الموجودين في المكان، جاءوا بإرادتهم لمشاهدة فعاليات ترفيهية وفنية متنوعة.

وقال القائمون على موسم الرياض الذي سيمتد على مدى 70 يومًا، إنه يشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا تثبته بالفعل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تصويرها من داخل فعالياته، في مؤشر على تفاعل سكان البلد الخليجي المحافظ مع التوجه الانفتاحي الجديد للبلاد.

وعلى الرغم من ذلك الانفتاح الثقافي والفني على العالم، لا تغيب أصوات عدد من السعوديين الذين لا يزالون يعارضون النشاطات والفعاليات الثقافية والترفيهية التي تشهدها البلاد، وتفاعل مواطنيهم معها، ويقولون إنها مخالفة للعادات والتقاليد المحلية، ولتفسيرات محافظة للشريعة الإسلامية ما لبثت الرياض أن تخلت عنها.

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