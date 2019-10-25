مجهولون يحطمون أحد التماثيل العملاقة المشاركة بموسم الرياض (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، أحد التماثيل العملاقة التي تم تدشينها في افتتاح موسم الرياض الترفيهي والثقافي والفني، الأسبوع الماضي، وقد تحطمت أجزاء منه.

ويقول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“، إن مجهولين حطموا التمثال في المكان الذي وضع فيه بعد عرض الافتتاح دون معرفة دوافعهم.

ويظهر في مقطع الفيديو التمثال الذي يضم عددًا من الهياكل البشرية وقد تحطمت رؤوسها ولحقت بها أضرار أخرى.

ولم يرد أي تعليق من هيئة الترفيه المشرفة على فعاليات موسم الرياض حول حقيقة المزاعم المتداولة بشأن تحطيم التمثال.

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا وردود فعل واسعة بين المدونين السعوديين الذين أغضبهم تحطيم التمثال مع وجود فريق منهم وصفه بـ ”الصنم“، وبدا معارضًا لعرضه ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويمتد موسم الرياض بين 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري و 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كأطول حدث ترفيهي تشهده البلاد حديثة العهد بالانفتاح على الثقافة والفنون العالمية.