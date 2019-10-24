ما هي تأشيرة ”مضيف“ الجديدة لدخول السعودية؟

تعتزم المملكة العربية السعودية إدراج خدمة تأشيرة ”مضيف“ عبر نظام ”أبشر“، بحيث تسمح التأشيرة الجديدة للمواطن والمقيم باستضافة من يرغبون من الأفراد على كفالتهم الشخصية لمدة تصل إلى 90 يومًا.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج السعودية تعملان ”على إقرار آلية العمل بالتأشيرة الجديدة“.

وتعد الآلية الجديدة إحدى الخدمات الحديثة التي تعمل وزارة الداخلية على إدراجها عبر الجوازات، بحيث تسمح تأشيرة مضيف للقادم من خلالها بحرية الحركة والسكن، سواء في فندق أو شقق سكنية أو داخل مسكن مستضيفه.

ووفقًا للصيغة الأولية للتأشيرة، فإن التكلفة في السنة الواحدة تبلغ 500 ريال للشخص الواحد مع إمكانية تكرار الاستقدام 3 مرات في العام، عبر تطبيق ”أبشر“، إذ يمكنه تسجيل كافة البيانات والمعلومات لمستضيف من مختلف الدول.

وتسمح تأشيرة ”مضيف“ لحاملها بالتجوّل في المملكة بحرية، وحضور الفعاليات السياحية، فيما يتوقع أن تسهل للمضيف استضافة 3 إلى 5 معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة.

ومن المقرر أن تكون التأشيرة للمقيم للأقارب من الدرجة الأولى، ويسمح للمواطن باستضافة من يشاء ويتوجب على المستضيف رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

يذكر أن السعودية كانت قد أتاحت في وقت سابق خدمة التأشيرات السياحية، والتي تبلغ رسومها 440 ريالًا (118 دولارًا)، بحيث تمنح عبر المنصة الإلكترونية، أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار، وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما من هم دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يومًا في السنة الواحدة.