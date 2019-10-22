متباهيًا بثروته.. ”فيحان“ يوجه السهام إلى الإعلامية السعودية ملاك الحسيني

استغل النجم السعودي الشهير بـ“فيحان“، تعاطف نشطاء معه عقب استضافته في برنامج ”حراك مع ملاك“، وتعرضه للإهانة من قبل نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف والانتقاد من قبل الإعلامية ملاك الحسيني، لتوجيه سهامه ضد الحسيني.

وكانت الإعلامية الحسيني حاصرت ”فيحان“ بسؤالها عن مستوى تعليمه، حيث أقر أنه لم يتابع تعليمه، ولم يحصد سوى الثانوية العامة، لتستنكر تقديمه محتوى للأطفال وتأليف كتاب وتعليمه لا يتجاوز ”الثانوية العامة“.

#حراك_مع_ملاك

فيحان الجديد له تاثير على ملايين الاطفال واليوتيوب يشهد.

محتوى بطابع كوميدي شعبي يوصل نصائح و مبادرات طيبة بطريقة مبطنة ومرنه لعقلية الطفل يعجز دكتور بالجامعة او صاحب مقام يوصلها بنفس الخفه والتاثير #الحلقة كانت مهينة لفيحان وهجومية جداً

pic.twitter.com/sHFNJbI2jk — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) October 21, 2019

وأثارت الحلقة انتقادات واسعة من قبل ناشطين، طالت الطفلة وعد والإعلامية ملاك، دفاعًا عن فيحان؛ ما دفعه للخروج عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، لإيضاح حقيقة ما حدث في الحلقة، مؤكدًا أن ”هناك اتفاقًا على طبيعة الأسئلة مع الإعلامية ملاك“، لافتًا إلى أنه ”لم ينزعج مما حدث، وأن كل شخص يخطئ“، كما نفى علاقتها باجتزاء بعض الفقرات من البرنامج.

#حراك_مع_ملاك توضيح اخير قبل اقفل الموضوع

ياعالم انا ماني زعلان من الاسئله لاننا متفقين ان الحلقه حراك و مواجهه من الطرفين والكل اعطى رايه

انا اللي زعلني ان بعض ردودي الجميله انقصت .. وترى ملاك مالها دخل بالقص والمونتاج هي مذيعة فقط مثلها مثلي تحكي وتطلع

.. يتبع — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

#حراك_مع_ملاك وترى ملاك قالت لي انها بتواجهني باسئلة من اراء الشارع وبتتكلم بالراي الاخر ..

في النهاية احنا مسلمين وكل شخص يخطي واتمنى مانكبر الموضوع بزياده ويعطيكم الف عافيه — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

لكن سرعان ما تراجع فيحان عن موقفه في تغريدة لاحقة عبر حسابه في ”تويتر“، لينتقد الأسئلة التي وجهت إليه في البرنامج، ملمحًا لأسئلة ملاك الحسيني، مستندًا إلى دعم متابعين له، ومتباهيًا بثروته وبما قدمه لأهله، رغم أنه ”لا يملك شهادة جامعية“، وفق تعبيره.

وقال ”ترا شريت روز رايس سعرها فوق المليون وشريت بيت هديه لأهلي بقيمة مليونين وعالجت ابوي في ارقى المصحات في اورباء … اسئلة بعض المذيعين كيف كذا لازم معك شهادة … ليه بقدر مايكون شهادة انه رزق من رب العالمين وليه مايكون اني اشتغلت ع نفسي واجتهدت ونلت .. نحتاج مهنيه ف الاعلام“.

ترا شريت روز رايس سعرها فوق المليون وشريت بيت هديه لأهلي بقيمة مليونين

وعالجت ابوي في ارقى المصحات في اورباء

….

اسئلة بعض المذيعين كيف كذا لازم معك شهادة

…

ليه بقدر مايكون شهادة انه رزق من رب العالمين

وليه مايكون اني اشتغلت ع نفسي واجتهدت ونلت

..

نحتاج مهنيه ف الاعلام — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

وعاد فيحان وأكد أنه تعامل في البرنامج وفق ”تربيته“ وأخلاقه كمسلم، وذلك بعد سؤال العديد من المتابعين له عن سبب عدم رده على ما وصفوه بالإهانات الموجهة له من قبل الطفلة العساف والإعلامية الحسيني ”أثناء الحوار انا تعاملت بمعدني واصلي ووفق ماتربيت عليه وتربى عليه كل مسلم ولكن نقول (ربّ ضارة نافعة)“.

#فيحان_ابن_الصحرا

اثناء الحوار انا تعاملت بمعدني واصلي ووفق ماتربيت عليه وتربى عليه كل مسلم

ولكن نقول ( ربما ضارة نافعة ) — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

وأعلن النجم السعودي أن عدد متابعيه ارتفع بشكل كبير، بعد الحلقة، كدعم له، معتبرًا أن قناته صارت من أقوى القنوات العربية على موقع ”يوتيوب“.