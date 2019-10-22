متباهيًا بثروته.. ”فيحان“ يوجه السهام إلى الإعلامية السعودية ملاك الحسيني

متباهيًا بثروته.. ”فيحان“ يوجه السهام إلى الإعلامية السعودية ملاك الحسيني

المصدر: إرم نيوز

استغل النجم السعودي الشهير بـ“فيحان“، تعاطف نشطاء معه عقب استضافته في برنامج ”حراك مع ملاك“، وتعرضه للإهانة من قبل نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف والانتقاد من قبل الإعلامية ملاك الحسيني، لتوجيه سهامه ضد الحسيني.

وكانت الإعلامية الحسيني حاصرت ”فيحان“ بسؤالها عن مستوى تعليمه، حيث أقر أنه لم يتابع تعليمه، ولم يحصد سوى الثانوية العامة، لتستنكر تقديمه محتوى للأطفال وتأليف كتاب وتعليمه لا يتجاوز ”الثانوية العامة“.

وأثارت الحلقة انتقادات واسعة من قبل ناشطين، طالت الطفلة وعد والإعلامية ملاك، دفاعًا عن فيحان؛ ما دفعه للخروج عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، لإيضاح حقيقة ما حدث في الحلقة، مؤكدًا أن ”هناك اتفاقًا على طبيعة الأسئلة مع الإعلامية ملاك“، لافتًا إلى أنه ”لم ينزعج مما حدث، وأن كل شخص يخطئ“، كما نفى علاقتها باجتزاء بعض الفقرات من البرنامج.

لكن سرعان ما تراجع فيحان عن موقفه في تغريدة لاحقة عبر حسابه في ”تويتر“، لينتقد الأسئلة التي وجهت إليه في البرنامج، ملمحًا لأسئلة ملاك الحسيني، مستندًا إلى دعم متابعين له، ومتباهيًا بثروته وبما قدمه لأهله، رغم أنه ”لا يملك شهادة جامعية“، وفق تعبيره.

وقال ”ترا شريت روز رايس سعرها فوق المليون وشريت بيت هديه لأهلي بقيمة مليونين وعالجت ابوي في ارقى المصحات في اورباء … اسئلة بعض المذيعين كيف كذا لازم معك شهادة … ليه بقدر مايكون شهادة انه رزق من رب العالمين وليه مايكون اني اشتغلت ع نفسي واجتهدت ونلت .. نحتاج مهنيه ف الاعلام“.

وعاد فيحان وأكد أنه تعامل في البرنامج وفق ”تربيته“ وأخلاقه كمسلم، وذلك بعد سؤال العديد من المتابعين له عن سبب عدم رده على ما وصفوه بالإهانات الموجهة له من قبل الطفلة العساف والإعلامية الحسيني ”أثناء الحوار انا تعاملت بمعدني واصلي ووفق ماتربيت عليه وتربى عليه كل مسلم ولكن نقول (ربّ ضارة نافعة)“.

وأعلن النجم السعودي أن عدد متابعيه ارتفع بشكل كبير، بعد الحلقة، كدعم له، معتبرًا أن قناته صارت من أقوى القنوات العربية على موقع ”يوتيوب“.

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