بعد إهانة ”فيحان“.. انتقادات للإعلامية السعودية ملاك الحسيني والطفلة وعد العساف (فيديو)

بعد إهانة ”فيحان“.. انتقادات للإعلامية السعودية ملاك الحسيني والطفلة وعد العساف (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثارت حلقة ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“، التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ“الخروج عن حدود اللباقة“.

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية ”الحسيني“ للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، حيث سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبران ”فيحان“ قدوة، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“ مؤكدة أنها ”لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات“، وأيدتها ”الشهيلي“ أيضًا.

وقالت الطفلة وعد: ”أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي“. في حين أكد ”فيحان“ أن عدم متابعته ”أمر عادي“، مكتفيًا بابتسامة.

وتسبب رد نجمة المواقع ”العساف“ باستنكار واسع بين ناشطين عبر هاشتاغ #وعد_العساف و#ملاك_الحسيني في موقع التواصل ”تويتر“، حيث اعتبروا ردها خارجًا عن حدود الأدب ولا ينمّ عن احترام مع شخص أكبر منها سنًا بكثير، كما رأوا أن إدارة الإعلامية ملاك الحسيني للحلقة غير مهنية وغير لائقة.

واستنكرت مغردة تدعى ”بتول الدوسري“ محتوى الحلقة: ”الأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى فليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب“.

وعلقت مغردة تدعى ”ليان“ أيضًا: ”تراها بزر والشرهه ع امها وتربيتها تقولون حرمهه قاعهد هي وحركاتها وترا قالت كذا تضن انكم بتنبسطون صددق فرق بين تربيتها وتربيت الي جنبها“.

وأيدت ”ريناد“: ”انسانه وقحه وقليلة تربيه ولاتعرف تحترم الكبير نسينا يومك تشحدين الجوالات والمفارش ولا احد يقولي شي لانها هي قليلة ادب وفاهمه الصراحه غلط الحمدلله اني ما اضفتها ولارفعت فيها مثلكم“.

بدورهم، انتقد آخرون الهجوم على وعد باعتبارها مجرد طفلة، وأن تصرفها لا يتجاوز تصرف أطفال، مستنكرين إهانتها بهذه الطريقة، ما قد يؤثر على نفسيتها، وانتقد مغرد: ”اوكي غلطت بس غلطكم اكبر منها ذليتو امها بديتي بشحاذة و مدري ايش عيب عليكم استحوا على وجيهكم تبقى طفلة وتتعلم من اخطاءها لو كتبتو تعليقات توعوية و ايجابية مو بهالطريقة الهمجية“.

وأيدتها ”شذى“: ”البنت صغيرة وماتدرك بعض التصرفات و غلطت وراح تتعلم بس ان البعض يروح لحساباتها واهلك ماربوك عيب عيب وين كلامكم عن التنمّر!“.

واستنكر ”علاء“ بدوره السخرية من شكل وعد العساف: ”التنمر على البنت يقرف والله هي غلطت بس مو تتكلموا على شكلها حرام والله مهما يكون هذي طفله“.

على جانب آخر، أوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ حقيقة الحلقة، مؤكدة أن ”طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة“.

وخرج نجم مواقع التواصل ”فيحان“ عبر حساباته في مواقع التواصل، لوضع حد للجدل الدائر، حيث أوضح أن ”اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده“، مؤكدًا أنه ”حتى لو الضيف كان مستفزا إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده“، مضيفًا ”تمنيت لو ما قصوا ردودي“.

وعن الذين سألوه عن سبب عدم رده على الطفلتين في البرنامج، أكد أنه قام بالرد بالفعل إلا أن إدارة البرنامج قامت بحذف الردود: ”بعض المتابعين يعاتبني ليه مارديت لما سألت البنات (..) والله رديت بس كنت حاسس يقصون اللقاء، قلت والله أنا يتابعني 3 مليار في يوتيوب تجي تسألين بنتين، والله رديت بس فيه كلام قلته انقص“.

وطالب ”فيحان“ بعدم القسوة على الطفلة ”وعد“ بسبب ردها: ”عندي طلب صغير الطفلة وعد، ربما إنها غلطت، وتوها طفلة تقول أشياء ما تدري عنها أو هي ملقنة ما أدري، بس أتمنى ما تقسون عليها (..) هدوا عليها شوي وتراها طفلة أتمنى إنكم تعذرونها“.

كما دافع فيحان أيضًا عن إدارة الإعلامية ملاك للحلقة، معتبرًا أن ”طبيعة الحلقة أوجبت ذلك“، نافيًا علاقة ”الحسيني“ باجتزاء بعض فقرات الحلقة.

وأشاد متابعون برد فيحان وسلوكه في الحلقة، حيث علق مغرد يدعى“علي“: ”ما اتابع فيحان بس نكون صريحين من فتره اشوف اخواني الصغار يتابعونه وتابعت معهم مشتري بيت لأمه وحريم ابوه ومسفرهم برى ونافع أهله اشوفه انسان ناجح وعفوي ويثبت لك احترامه وتربيته في كل مره يطلعونه يستفزونه عشان يكسبون مشاهدات منه ولكن تستغرب من رده عفوي وبإحترام“.

ورحبت ”منال“ برد فيحان: ”مين يعرف قناة فيحان؟ ابغى اشوف مقاطعه كلها وازيده مشاهده“.

وكتب حساب ”سنابات سوالف حريم“: “ تقول لفيحان صوتك مستفز ماحبیت ردودها ، مهما كان شخص أكبر منك المفروض يكون فيه احترام حتى لو مو عاجبك ، حسیت ردودها أكبر منها ومو بعمرها … و #فيحان صراحه اترك اولادي وبنتي يتابعونهم من غير رقابه محتواهم عائلي وبعدين عن التكلف وجوهم العائلي حلو ومفيد“.

ولم تعلق الطفلة وعد العساف على الانتقادات التي طالتها إلى اللحظة.

يذكر أن نجم مواقع التواصل ”فيحان“ يتابعه ما يقارب خمسة ملايين عبر قناة ”يوتيوب“ وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير ”عائلة فيحان“.

فيما حصدت الطفلة وعد العساف شهرة مبكرة وهي لا تتجاوز 11 عامًا من عمرها، خاصة بعد مقابلة الفنان فايز المالكي لها.

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