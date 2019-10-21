بعد إهانة ”فيحان“.. انتقادات للإعلامية السعودية ملاك الحسيني والطفلة وعد العساف (فيديو)

أثارت حلقة ”حراك مع ملاك“ على قناة ”أم بي سي“، التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، جدلًا واسعًا بين سعوديين، بعد اتهامهم للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ“الخروج عن حدود اللباقة“.

وجاء الجدل عقب استضافة الإعلامية ”الحسيني“ للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ“فيحان“، حيث سألت الإعلامية الطفلتين إن كانتا تعتبران ”فيحان“ قدوة، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ“فيحان“ مؤكدة أنها ”لا تتابع من مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات“، وأيدتها ”الشهيلي“ أيضًا.

وقالت الطفلة وعد: ”أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي“. في حين أكد ”فيحان“ أن عدم متابعته ”أمر عادي“، مكتفيًا بابتسامة.

#حراك_مع_ملاك

امهاتهم وعد العساف ورند الشهيلي مزعجاتنا بالأدب والتربيه واخر شي ماعروفوا يربوا بناتهم كيف يحترموا رجال اكبر منهم#وعد_العساف pic.twitter.com/mjX27fwjip — . (@nor123nk) October 20, 2019

وتسبب رد نجمة المواقع ”العساف“ باستنكار واسع بين ناشطين عبر هاشتاغ #وعد_العساف و#ملاك_الحسيني في موقع التواصل ”تويتر“، حيث اعتبروا ردها خارجًا عن حدود الأدب ولا ينمّ عن احترام مع شخص أكبر منها سنًا بكثير، كما رأوا أن إدارة الإعلامية ملاك الحسيني للحلقة غير مهنية وغير لائقة.

واستنكرت مغردة تدعى ”بتول الدوسري“ محتوى الحلقة: ”الأدب لا يباع ولا يشترى بل هو طابع في قلب من تربى فليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب“.

وعلقت مغردة تدعى ”ليان“ أيضًا: ”تراها بزر والشرهه ع امها وتربيتها تقولون حرمهه قاعهد هي وحركاتها وترا قالت كذا تضن انكم بتنبسطون صددق فرق بين تربيتها وتربيت الي جنبها“.

#وعد_العساف تراها بزر والشرهه ع امها وتربيتها تقولون حرمهه قاعهد هي وحركاتها وترا قالت كذا تضن انكم بتنبسطون صددق فرق بين تربيتها وتربيت الي جنبها — ليان62 (@niiiu__) October 21, 2019

وأيدت ”ريناد“: ”انسانه وقحه وقليلة تربيه ولاتعرف تحترم الكبير نسينا يومك تشحدين الجوالات والمفارش ولا احد يقولي شي لانها هي قليلة ادب وفاهمه الصراحه غلط الحمدلله اني ما اضفتها ولارفعت فيها مثلكم“.

بدورهم، انتقد آخرون الهجوم على وعد باعتبارها مجرد طفلة، وأن تصرفها لا يتجاوز تصرف أطفال، مستنكرين إهانتها بهذه الطريقة، ما قد يؤثر على نفسيتها، وانتقد مغرد: ”اوكي غلطت بس غلطكم اكبر منها ذليتو امها بديتي بشحاذة و مدري ايش عيب عليكم استحوا على وجيهكم تبقى طفلة وتتعلم من اخطاءها لو كتبتو تعليقات توعوية و ايجابية مو بهالطريقة الهمجية“.

اوكي غلطت بس غلطكم اكبر منها ذليتو امها بديتي بشحاذة و مدري ايش عيب عليكم استحوا على وجيهكم تبقى طفلة وتتعلم من اخطاءها لو كتبتو تعليقات توعوية و ايجابية مو بهالطريقة الهمجية #وعد_العساف — You (@17yBeroo) October 21, 2019

وأيدتها ”شذى“: ”البنت صغيرة وماتدرك بعض التصرفات و غلطت وراح تتعلم بس ان البعض يروح لحساباتها واهلك ماربوك عيب عيب وين كلامكم عن التنمّر!“.

واستنكر ”علاء“ بدوره السخرية من شكل وعد العساف: ”التنمر على البنت يقرف والله هي غلطت بس مو تتكلموا على شكلها حرام والله مهما يكون هذي طفله“.

على جانب آخر، أوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ حقيقة الحلقة، مؤكدة أن ”طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة“.

#حراك_مع_ملاك حين يقدم المحاور برنامج تلفزيوني لشريحة كبيرة من المجتمع …تضم أراء واطياف متباينة…حتماً يتجرد من ميوله الخاصة …ويحاول قدر المستطاع ان يعرض الراي والراي الأخر بكل موضوعية …وان لم يتوفر من يتبنى الراي الاخر يقوم هو بتبنيه (٢) — د. ملاك الحســيني (@malak_alhusaini) October 20, 2019

#حراك_مع_ملاك مع العلم اني شرحت لفيحان طبيعة البرنامج وان فيه شي من المصارحه والوضوح والجرأه والمواجهه من الطرفين وتقبل ذلك بصدر رحب بدليل ترقبه للبرنامج وحث متابعيه على مشاهداته .. دمتم بود و سعيده بحراككم الليله ❤️ @Fahan77 — د. ملاك الحســيني (@malak_alhusaini) October 20, 2019

وخرج نجم مواقع التواصل ”فيحان“ عبر حساباته في مواقع التواصل، لوضع حد للجدل الدائر، حيث أوضح أن ”اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده“، مؤكدًا أنه ”حتى لو الضيف كان مستفزا إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده“، مضيفًا ”تمنيت لو ما قصوا ردودي“.

#حراك_مع_ملاك

الله يعطيكم الف عافيه على ردودكم الجميله .. وذا تعليقي بعد البرنامج مباشره pic.twitter.com/NhHvcka8Y1 — فيحان (@Fahan77) October 20, 2019

وعن الذين سألوه عن سبب عدم رده على الطفلتين في البرنامج، أكد أنه قام بالرد بالفعل إلا أن إدارة البرنامج قامت بحذف الردود: ”بعض المتابعين يعاتبني ليه مارديت لما سألت البنات (..) والله رديت بس كنت حاسس يقصون اللقاء، قلت والله أنا يتابعني 3 مليار في يوتيوب تجي تسألين بنتين، والله رديت بس فيه كلام قلته انقص“.

وطالب ”فيحان“ بعدم القسوة على الطفلة ”وعد“ بسبب ردها: ”عندي طلب صغير الطفلة وعد، ربما إنها غلطت، وتوها طفلة تقول أشياء ما تدري عنها أو هي ملقنة ما أدري، بس أتمنى ما تقسون عليها (..) هدوا عليها شوي وتراها طفلة أتمنى إنكم تعذرونها“.

كما دافع فيحان أيضًا عن إدارة الإعلامية ملاك للحلقة، معتبرًا أن ”طبيعة الحلقة أوجبت ذلك“، نافيًا علاقة ”الحسيني“ باجتزاء بعض فقرات الحلقة.

#حراك_مع_ملاك توضيح اخير قبل اقفل الموضوع

ياعالم انا ماني زعلان من الاسئله لاننا متفقين ان الحلقه حراك و مواجهه من الطرفين والكل اعطى رايه

انا اللي زعلني ان بعض ردودي الجميله انقصت .. وترى ملاك مالها دخل بالقص والمونتاج هي مذيعة فقط مثلها مثلي تحكي وتطلع

.. يتبع — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

#حراك_مع_ملاك وترى ملاك قالت لي انها بتواجهني باسئلة من اراء الشارع وبتتكلم بالراي الاخر ..

في النهاية احنا مسلمين وكل شخص يخطي واتمنى مانكبر الموضوع بزياده ويعطيكم الف عافيه — فيحان (@Fahan77) October 21, 2019

وأشاد متابعون برد فيحان وسلوكه في الحلقة، حيث علق مغرد يدعى“علي“: ”ما اتابع فيحان بس نكون صريحين من فتره اشوف اخواني الصغار يتابعونه وتابعت معهم مشتري بيت لأمه وحريم ابوه ومسفرهم برى ونافع أهله اشوفه انسان ناجح وعفوي ويثبت لك احترامه وتربيته في كل مره يطلعونه يستفزونه عشان يكسبون مشاهدات منه ولكن تستغرب من رده عفوي وبإحترام“.

ما اتابع فيحان بس نكون صريحين من فتره اشوف اخواني الصغار يتابعونه وتابعت معهم مشتري بيت لأمه وحريم ابوه ومسفرهم برى ونافع أهله اشوفه انسان ناجح وعفوي ويثبت لك احترامه وتربيته في كل مره يطلعونه يستفزونه عشان يكسبون مشاهدات منه ولكن تستغرب من رده عفوي وبإحترام#وعد_العساف — Ali (@ali___89) October 21, 2019

ورحبت ”منال“ برد فيحان: ”مين يعرف قناة فيحان؟ ابغى اشوف مقاطعه كلها وازيده مشاهده“.

وكتب حساب ”سنابات سوالف حريم“: “ تقول لفيحان صوتك مستفز ماحبیت ردودها ، مهما كان شخص أكبر منك المفروض يكون فيه احترام حتى لو مو عاجبك ، حسیت ردودها أكبر منها ومو بعمرها … و #فيحان صراحه اترك اولادي وبنتي يتابعونهم من غير رقابه محتواهم عائلي وبعدين عن التكلف وجوهم العائلي حلو ومفيد“.

#وعد_العساف تقول لفيحان صوتك مستفز

ماحبیت ردودها ، مهما كان شخص أكبر منك المفروض يكون فيه

احترام حتى لو مو عاجبك ، حسیت ردودها أكبر منها ومو بعمرها … و #فيحان صراحه اترك اولادي وبنتي يتابعونهم من غير رقابه محتواهم عائلي وبعدين عن التكلف وجوهم العائلي حلو ومفيد pic.twitter.com/acPoCA8Y3h — سنابات سوالف حريم (@moo000oona1) October 21, 2019

#فيحان هذا الرجل يجتهد بحسب إمكانياته في صنع محتوى لائق للأطفال و أنا أرى حجم تأثيره الحسن على أطفال من حولي، و نيابة عن أمهاتهم أشكره شكراً جزيلاً، وأرجو له التوفيق والسداد والخير. — أثيـلة (@_authentic25) October 21, 2019

انت رائع يا فيحان إستمر وكلنا معك ❤️ — محمد سال | Mohammed Sal (@MoaSalem) October 21, 2019

ولم تعلق الطفلة وعد العساف على الانتقادات التي طالتها إلى اللحظة.

يذكر أن نجم مواقع التواصل ”فيحان“ يتابعه ما يقارب خمسة ملايين عبر قناة ”يوتيوب“ وحدها، خاصة لبرنامجه الشهير ”عائلة فيحان“.

فيما حصدت الطفلة وعد العساف شهرة مبكرة وهي لا تتجاوز 11 عامًا من عمرها، خاصة بعد مقابلة الفنان فايز المالكي لها.