استدعاء الإعلامية السعودية ملاك الحسيني لترويجها جهازًا ”خطيرًا“

استدعاء الإعلامية السعودية ملاك الحسيني لترويجها جهازًا ”خطيرًا“

المصدر: إرم نيوز

أعلنت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن استدعاء سيدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة.

ورغم أن الهيئة لم تذكر اسم السيدة التي تم استدعاؤها إلا أن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها الإعلامية ملاك الحسيني.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: ”استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي، وضبط المنتجات التي تروج لها“.

وكان أطباء سعوديون، منهم طبيب الأسنان محمد الصفي قد حذروا من جهاز طبي روجت له الإعلامية والدكتورة السعودية ملاك الحسيني، حول الكشف عن السرطان.

وقال الصفي: إن ”إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه ”برست لايت“ للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان (..)“.

بدوره، شدد مدير التوعية في وزارة الصحة السعودية الدكتور أحمد العمار على ضرورة إيقاع عقوبة صارمة على السيدة وعدم الاكتفاء بالغرامة.

وقال عبر حسابه بتوتر: ”أتمنى أنه يكون استدعاء رادع هالمرّة ومايكون توقيع ورقة وغرامة ماتجي ربع قيمة الإعلان.. وشكراً للهيئة على تفاعلها السريع دائماً“. 

وكانت الدكتورة ملاك قد روجت للجهاز الطبي ”برست لايت“ بدعوى أنه يعمل على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر حسابها في ”سناب شات“ قبل أن يتم حذف الترويج.

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