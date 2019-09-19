استدعاء الإعلامية السعودية ملاك الحسيني لترويجها جهازًا ”خطيرًا“

أعلنت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن استدعاء سيدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة.

ورغم أن الهيئة لم تذكر اسم السيدة التي تم استدعاؤها إلا أن نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي قالوا إنها الإعلامية ملاك الحسيني.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: ”استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازًا بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي، وضبط المنتجات التي تروج لها“.

استدعاء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي سوّقت جهازاً بادعاءات غير دقيقة عن كشف سرطان الثدي، وضبط المنتجات التي تروج لها.https://t.co/PlmZz2fc3q#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/V1vg5cWdqo — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 19, 2019

وكان أطباء سعوديون، منهم طبيب الأسنان محمد الصفي قد حذروا من جهاز طبي روجت له الإعلامية والدكتورة السعودية ملاك الحسيني، حول الكشف عن السرطان.

وقال الصفي: إن ”إحدى مشاهير السوشيال ميديا اسمها ملاك الحسيني تكلمت عن منتج اسمه ”برست لايت“ للفحص المبكر لسرطان الثدي، فوجب الرد، في البداية كل الإعلانات بصوب والإعلان هذا بصوب؛ لأن الإعلان هذا أخطر منها كلها، فبتمنى مثل هذه الفيديوهات تنتشر مثل ما انتشر الإعلان (..)“.

الرد على اعلان ملاك الحسيني لجهاز كشف سرطان الثدي pic.twitter.com/u1KVM9CG5d — د. محمد نبيل الصفي (@Dr_abdoty) September 19, 2019

بدوره، شدد مدير التوعية في وزارة الصحة السعودية الدكتور أحمد العمار على ضرورة إيقاع عقوبة صارمة على السيدة وعدم الاكتفاء بالغرامة.

وقال عبر حسابه بتوتر: ”أتمنى أنه يكون استدعاء رادع هالمرّة ومايكون توقيع ورقة وغرامة ماتجي ربع قيمة الإعلان.. وشكراً للهيئة على تفاعلها السريع دائماً“.

أتمنى إنه يكون استدعاء رادع هالمرّة ومايكون توقيع ورقة وغرامة ماتجي ربع قيمة الإعلان ????

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وشكراً للهيئة على تفاعلها السريع دائماً ???????? https://t.co/2thzuIx09z — أحمد العمار (@Dr_alammar1) September 19, 2019

وكانت الدكتورة ملاك قد روجت للجهاز الطبي ”برست لايت“ بدعوى أنه يعمل على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عبر حسابها في ”سناب شات“ قبل أن يتم حذف الترويج.