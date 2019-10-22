سعوديون يتحرّقون شوقًا لانطلاق ”ونتر وندرلاند“ اليوم (فيديو وصور)

تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح أول مدينة ملاهي من نوعها في الشرق الأوسط ”ونتر وندرلاند“، وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وتفتتح مدينة الملاهي، اليوم، للشخصيات الهامة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

اليوم افتتاح #ونتروندرلاند وراح يكون للڤي اي بي الساعة ٦ مساءًا — Abdulaziz Bin Abdullah (@abdulaziz33k) October 22, 2019

وسيتم تدشين فعاليات ”رياض ونتر وندرلاند“ بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وستتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة لكل الأعمار، حيث ستقدم عروضًا للخفة والرعب وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وغيرها من العروض.

???? ⁧#فيديو_الرياضية⁩|

"الرياضية" تتجول في كواليس التشغيل التجريبي لرياض ونتر وندرلاند والتي ستفتح أبوابها للجمهور الثلاثاء المقبل ضمن #موسم_الرياض (من:@AHMED_ALKHLAF) pic.twitter.com/UdFb8Ly2vH — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) October 19, 2019

كما ستنطلق الألعاب النارية في ”ونتر وندرلاند“، مساء اليوم، إضافة إلى معرض للنادي الإسباني الشهير ”ريال مدريد“ الذي يضم ملعبًا افتراضيًا، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني.

وستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشات سينما عملاقة مفتوحة في الهواء الطلق، إضافة إلى فعالية ”فندق الهروب“، الذي يتيح للزائر حل الألغاز في وقت محدد وفك الشيفرات.

وأبدى ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حماستهم، للفعالية الجديدة التي تشهدها المملكة اليوم، مشيدين بها كوجهة ترفيهية مثالية.

ونتر وندرلاند ????

مدينة الألعاب الافتتاح اليوم ؟ ييييمه ي الحماسس لهاا والمغامراتت يبي لهااا قروب بناات وام الفله هناك مع إني خوافه نوعاً مااا . — Be. (@biiiish_45) October 22, 2019

ونتر وندرلاند واضح مره يجنن ابي اروح بسرعه — jum (@jumvante) October 21, 2019

لا تفوتكم ابد ونتر وندرلاند ????????????

بكبرها جايه عندنا في السعودية ????????????????

و بأكبر من مساحتها بعد ????❤️#موسم_الرياض pic.twitter.com/qxTAXTmqeF — ناصر العمري ???? (@Nasser20_Am) October 21, 2019

وعلقت مغردة، بالقول ”وربي ثروتي كلها بحطها على ونتر وندرلاند احلا شي سووه“.

وأشاد مغرد آخر بالفعالية ”صرت هايم بالرياض ما توقعت بيوم تصير كذا والاغلب اشوفهم حاطين على اللوم على الترفيه او تركي ال شيخ انا اشوف بعض الامور الي تصير وتشوه المنظر انها تصرفات فردية من بعض الشعب اما الباقي الي يصير اشوفه عادي وزينا زي باقي الدول من ترفية وملاهي“.

#ونتروندرلاند

صرت هايم بالرياض ما توقعت بيوم تصير كذا والاغلب اشوفهم حاطين على اللوم على الترفيه او تركي ال شيخ انا اشوف بعض الامور الي تصير وتشوه المنظر انها تصرفات فردية من بعض الشعب اما الباقي الي يصير اشوفه عادي وزينا زي باقي الدول من ترفية وملاهي #شكرا @Turki_alalshikh pic.twitter.com/H5RLhtZHqa — thebast.555 (@555Thebast) October 22, 2019

وتداول رواد موقع ”تويتر“ صور ومقاطع فيديو من ”ونتر وندرلاند“، معبرين عن إعجابهم بالألعاب الترفيهية التي تتضمنها.

اليوم جربت بعض الألعاب في الرياض ونتر لاند … الألعاب الموجودة شي خورااافي ، ٣ ايّام ويالله تكفيك ????❤️????#موسم_الرياض#ونتر_وندرلاند pic.twitter.com/9ENIGIpasf — فهد المري (@fahadxalmarri) October 19, 2019