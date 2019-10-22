سعوديون يتحرّقون شوقًا لانطلاق ”ونتر وندرلاند“ اليوم (فيديو وصور)

سعوديون يتحرّقون شوقًا لانطلاق ”ونتر وندرلاند“ اليوم (فيديو وصور)

المصدر: إرم نيوز

تستعد المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لافتتاح أول مدينة ملاهي من نوعها في الشرق الأوسط ”ونتر وندرلاند“، وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي.

وتفتتح مدينة الملاهي، اليوم، للشخصيات الهامة، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة.

وسيتم تدشين فعاليات ”رياض ونتر وندرلاند“ بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وستتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة لكل الأعمار، حيث ستقدم عروضًا للخفة والرعب وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وغيرها من العروض.

كما ستنطلق الألعاب النارية في ”ونتر وندرلاند“، مساء اليوم، إضافة إلى معرض للنادي الإسباني الشهير ”ريال مدريد“ الذي يضم ملعبًا افتراضيًا، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني.

وستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشات سينما عملاقة مفتوحة في الهواء الطلق، إضافة إلى فعالية ”فندق الهروب“، الذي يتيح للزائر حل الألغاز في وقت محدد وفك الشيفرات.

وأبدى ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حماستهم، للفعالية الجديدة التي تشهدها المملكة اليوم، مشيدين بها كوجهة ترفيهية مثالية.

وعلقت مغردة، بالقول ”وربي ثروتي كلها بحطها على ونتر وندرلاند احلا شي سووه“.

وأشاد مغرد آخر بالفعالية ”صرت هايم بالرياض ما توقعت بيوم تصير كذا والاغلب اشوفهم حاطين على اللوم على الترفيه او تركي ال شيخ انا اشوف بعض الامور الي تصير وتشوه المنظر انها تصرفات فردية من بعض الشعب اما الباقي الي يصير اشوفه عادي وزينا زي باقي الدول من ترفية وملاهي“.

وتداول رواد موقع ”تويتر“ صور ومقاطع فيديو من ”ونتر وندرلاند“، معبرين عن إعجابهم بالألعاب الترفيهية التي تتضمنها.

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