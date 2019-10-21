وفاة الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون

أكد نجل الكاتبة وسيدة الأعمال السعودية حصة العون، وفاتها مساء يوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

و لدى الراحلة حصة العون، أرملة عبدالرحمن الجعيد الذي كان ضابطًا مظليًا سابقًا بالقوات البرية الملكية السعودية، الكثير من الأعمال والإنجازات التي شاركت فيها، وهي حاصلة على العديد من الشهادات، وقد عملت رئيسًا للكثير من المؤسسات في حياتها، مثل رئيس تحرير مجلة جدة اليوم، سفيرة للأمم المتحدة للنساء والأطفال في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

#حصةالعون في ذمة الله اللهم ارحم واغفر لامي الحبيبة

( ام المساكين والمحتاجين )

واجعلها في عليين مع الشهداء والصديقين

واسكنها اللهم الفردوس الاعلي من الجنه

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وانا علي فرقاك لمحزونون ياقلب مشعل???? pic.twitter.com/c05DHhN0XM — alguaid 〽️ (@MishalAlguaid) October 21, 2019

وتعتبر العون رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة وهي حاصلة على العضوية الشرفية الذهبية في النادي الأهلي السعودي.

وحصلت العون على براءة اختراع لمجموعة أعمال منها (المحراب المتنقل) (المراقب الذكي)، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالاصلاح المالي والاقتصادي، ولها مساهامات جادة في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الإسلامي والعربي.

وسيصلى على جثمان الفقيدة فجر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة كما أكد نجلها.