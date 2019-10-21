الكويت توقف نشاط شركة فنية بعد حفل مطربين عراقيين

أعلنت وزارة الإعلام في دولة الكويت اتخاذها الإجراءات القانونية تجاه الشركة الفنية التي نظمت حفل المطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، وإيقاف نشاطاتها، وذلك لمخالفتها القرار الوزاري بشأن ”ضوابط إقامة وتنظيم الحفلات“، وفق حساب ”المجلس“ المحلي.

وجاء ذلك بعد الجدل الدائر بشأن الحفل؛ ما دفع وزير الإعلام، للتوجيه بتشكيل لجنة للوقوف على ”التجاوزات“ التي حدثت في الحفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكان عدد من نواب الكويت ونشطاء إسلاميين أبدوا غضبهم من حفل الفنانين العراقيين، لتخلله رقص بعض الحضور، معتبرين أنه من ”الأمور الدخيلة على المجتمع الكويتي، وانحلال ساقط غير مسموح به لتجاوزه القيم والآداب في المجتمع المحافظ“.

وأقيم الحفل الغنائي المذكور مساء الجمعة، في فندق كراون بلازا، برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح إذ أحياه المطربان حسام الرسام وأصيل هميم، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي شارك الفنانين أداء الأغاني والرقص على أنغام الموسيقى.