المباحث الكويتية تضبط متقمص شخصية ”الجوكر“.. هكذا برر تصرفه

تمكن رجال مباحث الآداب في الكويت، من كشف هوية ”الجوكر“ الكويتي، الذي ظهر مؤخرًا في شوارع البلاد ليلًا متقمصًا شخصية ”الجوكر“ الشهيرة التي ظهرت في الفيلم الأمريكي، الذي تم عرضه مؤخرًا، وحصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي.

وجاء التحرك الأمني في الكويت، عقب تداول صور لـ“الجوكر“ في بعض الشوارع ليلًا بمحافظة العاصمة، مخفيًا وجهه بالقناع المشابه لقناع الشخصية الشهيرة في الفيلم، ليتبين أنه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تم استدعاء الشاب وهو (إبراهيم الحبابي)، للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث برر تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.

وأوضح مصدر أمني ”أنه تم إخطار المسؤولين في وزارة الداخلية حول الواقعة بعد التحقيق مع الشاب والاستماع إلى مبرراته“، محذرًا ”المواطنين والمقيمين من ارتكاب أي أفعال من شأنها زعزعة الأمن وبث الخوف في الأنفس“.

وبث الشاب إبراهيم الحبابي (الجوكر الكويتي) الذي يحظى بمئات الآلاف من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطعًا له عقب استدعائه والتحقيق معه، حيث ظهر متجولًا بسيارته وبذات القناع الذي أثار الشكوك حوله وتطلب استدعاءه للتحقيق.

والجدير بالذكر أن شخصية ”الجوكر“ التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف، وقام بتأدية الشخصية الممثل الشهير ”خواكين فينيكس“.