المباحث الكويتية تضبط متقمص شخصية ”الجوكر“.. هكذا برر تصرفه

الكشف عن هوية "الجوكر" الكويتي، الذي ظهر مؤخرًا في شوارع البلاد ليلًا متقمصًا شخصية "الجوكر" الشهيرة التي ظهرت في الفيلم الأمريكي، الذي تم عرضه مؤخرًا، وحصل على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي. . وتحرك الأمن في الكويت، عقب تداول صور لـ"الجوكر" في بعض الشوارع ليلًا بمحافظة العاصمة، مخفيًا وجهه بالقناع المشابه لقناع الشخصية الشهيرة في الفيلم، ليتبين أنه أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلد الخليجي. . وتم استدعاء الشاب وهو "إبراهيم الحبابي"، للتحقيق معه في مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، حيث برر تصرفه بأنه يحب تلك الشخصية واعتاد تقمص شكلها والتقاط الصور لنفسه.