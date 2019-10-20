غضب كويتي من حفل للمطربين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم

أبدى عدد من النواب الكويتيين والنشطاء الإسلاميين في البلد الخليجي، استياءهم من الصمت النيابي والحكومي تجاه حفل غنائي لفنانين عراقيين تم إقامته قبل يومين في أحد الفنادق، تخلله رقص لبعض الحضور مما أثار غضبًا في الأوساط الملتزمة التي طالبت بمحاسبة المنظمين لهذا الحفل.

واعتبر المعترضون على إقامة الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا من كلا الجنسين، أن ما جرى خلال الحفل من رقص هي ”أمور دخيلة على المجتمع الكويتي، وانحلال ساقط غير مسموح به لتجاوزه القيم والآداب في المجتمع المحافظ“.

وكان الحفل الغنائي المقصود قد أقيم مساء الجمعة، في فندق كراون بلازا، حيث أحياه المطربان العراقيان حسام الرسام وأصيل هميم، وشهد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص على أنغام الموسيقى.

ولم يمضِ الحفل دون انتقادات بالرغم من تواجد حشود غفيرة من معجبي الفنانين، حيث أطلق النشطاء وسم #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط، الذي شارك فيه نواب للمطالبة بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

مواطن يسجل شكوى على طليقته بعدم احقيتها على حضانة اطفاله بعد ان شاهد مقطع لها وهي ترقص بحفلة #حسام_الرسام التي اقيمت قبل امس! pic.twitter.com/VgU0KUKpy8 — ديوان الكويت ???????? (@aldew3n_q8) October 20, 2019

ووجه عضو مجلس الأمة عبد الله فهاد تساؤلًا إلى وزير الإعلام محمد الجبري حول السماح بإقامة هذا الحفل، وعن الإجراءات التي تم أخذها حول المناظر التي شوهدت في الحفل والإجراءات التي سيتم أخذها تجاه منظمي الحفل.

تقدم النائب #عبدالله_فهاد_العنزي بسؤال برلماني لوزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بخصوص الحفلة الغنائية التي اقيمت يوم الجمعة الماضي بأحد الفنادق وما صاحبها من مناظر دخيلة تجاوزت قيم الشعب الكويتي المحافظ بطبيعته وأفعال منافية للآداب والذوق العام@Abdllah_fhhad pic.twitter.com/kNdpIoaWYe — مكتب النائب عبدالله فهاد (@fhhad_office) October 20, 2019

وطالب النائب محمد هايف المطيري باتخاذ الإجراءات الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الحفلات ”لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي، للمغني العراقي في حفله الساقط وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسؤولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات“.

لن نسمح بأي انحلال أوتراقص رخيص وهابط كما حصل في حفل الخميس الماضي للمغني العراقي في حفله الساقط وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسئولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات .#حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) October 20, 2019

وقال الدكتور محمد ضاوي العصيمي ”لاخير فيمن يرضى بالمنكر ومن لا ينكره، ولاخير فيمن لا يأخذ على يد السفيه ويمنعه عن سفهه“.

لاخير فيمن يرضى بالمنكر ومن لا ينكره ، ولاخير فيمن لا يأخذ على يد السفيه ويمنعه عن سفهه . #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط — د.محمد ضاوي العصيمي (@dr_alosimi) October 20, 2019

وعلّق الناشط عبد الرحمن النصار بلهجة شديدة قائلًا ”نواب مجلس الأمة .. لماذا تصمتون عن الحفلة الساقطة ؟ لماذا انتخبناكم ؟ لا أقصد النواب مربي الكلاب أجلكم الله أو عرّاب الخمور، أم محامي الخونة، وإنما أقصد النواب الذين وثقنا بهم وبدينهم وبغيرتهم على ثوابتنا والله عيب تمر المنكرات دون همس منكم ونراسلكم وأنتم مشغولون بأمور تافهة“.

النائب محمد هايف: لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل بحفل الخميس الماضي للمغني العراقي في حفله الساقط

وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسئولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط#حسام_الرسام pic.twitter.com/1yK4oOTnrg — خبر عاجل (@Breakingkw) October 20, 2019

نواب مجلس الأمة .. لماذا تصمتون عن الحفلة الساقطة ؟ لماذا انتخبناكم ؟ لا أقصد النواب مربي الكلاب أجلكم الله أو عرّاب الخمور أم محامي الخونة وإنما أقصد النوا الذين وثقنا بهم وبدينهم وبغيرتهم على ثوابتنا والله عيب تمر المنكرات دون همس منكم ونراسلكم وأنتم مشغولون بأمور تافهة — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) October 20, 2019

وكان النشطاء قد تداولوا سابقًا مقاطع من الحفل الغنائي الذي أقيم برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، حيث قدم الفنانان مجموعة من الأغاني في الحفل الذي تم التحضير له مسبقًا، والذي أعرب فيه الرسام وهميم عن سعادتهما لتواجدهما في الكويت وإعجابهما بالجمهور الكويتي.