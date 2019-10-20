ألعاب أطفال داخل مسجد بالرياض .. و“الشؤون الإسلامية“ تحقق

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية لجنة فورية للتحقيق بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود ألعاب أطفال داخل مسجد في العاصمة الرياض.
View this post on Instagram
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود ألعاب ترفيهيه داخل مسجد في مدينة الرياض السعودية. وقد أثار المقطع تساؤلات وغضب المتابعين عن كيفية دخول الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد. وقال مغردون أن الفيديو يمثل فعالية أقيمت للأطفال بعد حلقة لتحفيظ القرآن، بينما شكك بعض المغردين بصحة الفيديو. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #الرياض #جدة #مكة #مساجد #صلاة #مسجد #مسلم #أطفال #ألعاب #جدل #موسم_الرياض #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #prayer #mosque #muslim #kids #video #games #trend
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز بن سعود العسكر، إنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، والتحقيق مع الإمام والمؤذن على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في الرياض، وفقًا لصحيفة ”سبق“ السعودية.
المتحدث السعودي أوضح أن الألعاب وُضعت من أجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، مبينًا أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.