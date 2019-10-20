ألعاب أطفال داخل مسجد بالرياض .. و“الشؤون الإسلامية“ تحقق

شكلت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية لجنة فورية للتحقيق بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وجود ألعاب أطفال داخل مسجد في العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية عبدالعزيز بن سعود العسكر، إنه تم تشكيل لجنة فورية للوقوف على الجامع، والتحقيق مع الإمام والمؤذن على خلفية الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود ألعاب أطفال في أحد الجوامع في الرياض، وفقًا لصحيفة ”سبق“ السعودية.

المتحدث السعودي أوضح أن الألعاب وُضعت من أجل حفل تكريم لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، مبينًا أن فرع الوزارة لم يصرح بإقامة أي حفل في الجامع، وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية كافة في حق الإمام والمؤذن.