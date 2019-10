ألعاب أطفال داخل مسجد بالرياض .. و“الشؤون الإسلامية“ تحقق

View this post on Instagram

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود ألعاب ترفيهيه داخل مسجد في مدينة الرياض السعودية. وقد أثار المقطع تساؤلات وغضب المتابعين عن كيفية دخول الألعاب إلى أماكن العبادة وحكم استخدام مثل هذه الألعاب داخل المساجد. وقال مغردون أن الفيديو يمثل فعالية أقيمت للأطفال بعد حلقة لتحفيظ القرآن، بينما شكك بعض المغردين بصحة الفيديو.