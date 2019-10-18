وفاة مصري وطفليه حرقًا داخل سيارتهم في الرياض

لقي مقيم مصري مصرعه برفقة طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء التابعة لمنطقة الرياض في السعودية، وفق ما نقلته صحيفة ”عاجل“ عن مصادر مطلعة اليوم الجمعة.
وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرا حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء وداخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه ”تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء“.
وذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى، أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية عاملة في إحدى الصوالين في مدينة شقراء.