اختار اليتيمات لفقرهن.. خمسيني يغتصب 20 طفلة‎‎ بطرق وحشية

ألقت الشرطة المغربية، اليوم السبت، القبض على شخص متهم باغتصاب أكثر من 20 طفلة في الدار البيضاء، مستخدمًا طرقًا مثيرة وغريبة.

وتشير التفاصيل إلى أنّ المتهم الخمسيني الذي يعمل في مجال البناء، كان يستدرج طفلات لا يتجاوز عمرهن 8 و9 و10 سنوات، بمساعدة تلميذة في الخامسة عشر من عمرها، كانت من بين ضحاياه، ثم يغريهن بالمال ليمارس معهن الجنس في مكان خلاء.

ودام الأمر لمدة طويلة حتى تجاوز عدد الضحايا العشرين، وعندما اكتشفت الأمهات الأمر لجأن إلى إحدى الجمعيات الأهلية التي قامت بمؤازرتهن، ثم أبلغن السلطات الأمنية.

وتمكنت الأمهات من التعرف على أوصاف المتهم بعد استجواب الطفلات، فنصبن كمينًا له بمساعدة طفلة في الثامنة وحارس موقف السيارات، حيث اعتاد أن يترك دراجته، وفور وصوله انقضضن عليه وسلمنه للشرطة.

وذكرت إحدى الشاهدات لموقع ”شوف تيفي“ المغربي، أن المتهم كان يستغل فقر الطفلات، ويسأل عن اليتيمات منهن، ومن تغيب أمهاتهن طول النهار بسبب العمل، فيغريهن بشراء المأكولات السريعة وإعطائهن النقود.

وأشارت إلى أنّ المتهم كان يعلّم الطفلات ”الوضعيات الجنسية باستعمال هاتفه الخاص، محددًا قدرًا ماليًا يمنحه عن كل وضعية“.