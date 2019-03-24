الشرطة المغربية تستخدم خراطيم المياه لتفريق محتجين في الرباط

استخدمت الشرطة المغربية خراطيم المياه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد لتفريق ألوف المحتجين في العاصمة الرباط وذلك حسبما قال مراسل لرويترز في الموقع.

واستخدمت الشرطة شاحنات مزودة بمدافع مياه لتفريق احتجاج أمام البرلمان.

وتظاهر في الرباط السبت آلاف المدرّسين العاملين في القطاع العام بعقود محّددة الأجل للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.

والمتظاهرون الذين تراوحت أعمارهم بين 20 و30 عاماً وارتدى قسم منهم سترات بيضاء حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة، بدأوا تحرّكهم عصر السبت بمسيرة جابت شوارع العاصمة بهدوء على وقع هتافات بينها ”الشعب يريد إلغاء نظام التعاقد“ و“حرية، كرامة، عدالة اجتماعية“.

ومع هبوط الليل أضاء المتظاهرون شاشات هواتفهم المحمولة وأشعل بعضهم شموعاً قبل أن يقيموا مخيّماً اعتصامياً مرتجلاً أمام مبنى البرلمان.