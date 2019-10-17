فرض ضريبة على مكالمات ”واتساب“ بلبنان يثير الجدل

وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس الأربعاء، على فرض ضريبة على استخدام تطبيق ”واتساب“ المجاني وغيره من تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت، بواقع 20 سنتًا يوميًا، وفق ما نقلته قناة ”إل بي سي“ المحلية.

وستُضم الضريبة إلى رسوم خدمة الاتصال، بواقع 6 دولارات شهريًا على كل مواطن، حيث سيحسم 20 سنتًا من أول مكالمة عبر ”واتساب“ يجريها المشترك عبر الإنترنت يوميًا، على أن تكون الاتصالات التي تلي المكالمة الأولى غير خاضعة للرسوم.

وأثارت الضريبة الجديدة جدلًا بين لبنانيين، انتقدوا بها التوجه الحكومي لفرض ضريبة على وسائل اتصال تطبيقات الإنترنت، لتضاف إلى ضرائب أخرى كثيرة تثقل كاهل المواطن.

واستنكرت النائبة والإعلامية، بولا يعقوبيان، الضريبة الجديدة، منتقدة التوجه الحكومي الجديد ”لن يكون هنالك ليرة على الواتساب تراجعوا سريعًا قبل البهدلة جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي يتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره“.

لن يكون هنالك ليرة على الواتس اب

تراجعوا سريعا قبل البهدلة

جيبوا عملة من وقف صفقاتكم اللي بتسموها مشاريع

أموال سد بسري يجب وضعها بالكهرباء اللي يتكلف مليارين عجز كل سنة إلخ

اسمعوا منيح الشعب لن يدفع ليرة واحدة على متنفسه الذي يشتمكم عبره#واتساب #لبنان #واتسابيات https://t.co/v1UfJbf9s7 — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) October 17, 2019

ورجح الصحافي، يوشع يوسف، قيام احتجاجات قريبة ”لبنان : فرض ضريبة 6$ على كل مواطن يستخدم واتساب للاتصالات يبدو رح تولع بالشوارع“.

لبنان : فرض ضريبة 6$ على كل مواطن يستخدم واتساب للاتصالات يبدو رح " تولع " بالشوارع .. — Yusha Yuseef (@MIG29_) October 17, 2019

وسخر الناشط خالد قصار من الضريبة الجديدة ”ضريبة على الواتساب!؟ يا لها من فكرة جهنمية! وين الاملاك البحرية؟ وين الهدر؟ وين سيدر؟ وين ماكنزي؟ وين الحشيشه؟ تراجعوا عنها ما بتقطع!“.

ضريبة على الواتساب!؟ يا لها من فكرة جهنمية! وين الاملاك البحرية؟ وين الهدر؟

وين سيدر؟ وين ماكنزي؟ وين الحشيشه؟ تراجعوا عنها ما بتقطع! #واتساب #لبنان pic.twitter.com/ebtRKezOnP — Khaled Kassar (@KhaledAKassar) October 17, 2019

بدورها، سخرت الإعلامية في قناة ”الجديد“ نانسي السبع من القرار ”مفكرين حالكن عم تتذاكو بفرض ارقام وضرايب عالناس ولك نحنا شعب منحكي بال missed call“.

مفكرين حالكن عم تتذاكو بفرض ارقام وضرايب عالناس ولك نحنا شعب منحكي بال missed call☎️

☎️ ١= مشيت

☎️٢=في عجقة

☎️٣=وصلت #واتساب #لبنان#الحمام_الزاجل_راجع — Nancy Sabeh (@sabehnancy) October 17, 2019

وهاجم الفنان راغب علامة، القرار ”أهضم خبرية اليوم في الصحف.. الحكومة قررت أن تضع ضريبة عالواتساب والله العظيم شر البلية ما يضحك.. أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم كمان“.

أهضم خبرية اليوم في الصحف.. الحكومة قررت أن تضع ضريبة عالواتساب ???????? والله العظيم شر البلية ما يضحك.. أيها الفطاحل ليش ما تحطو ضريبة عالهوا الملوث اللي عم يتنشقو الشعب؟ ؟فكرة رائعة وبتجيب مال لخزينة أبوكم كمان ???????? — Ragheb Alama (@raghebalama) October 17, 2019

وعلقت الناشطة إسلام ”الاتصالات في لبنان هي الأغلى في العالم والأسوأ خدمة، ولذلك الناس بتلجأ لتطبيقات مثل واتساب وفاتورة الإنترنت أساسًا غالية ومحرجة. اليوم قررت حكومة لبنان تزيد تعرفة ٦ دولارات على خدمة WhatsApp Call. المهم إنهم ما فيهم يفرضوا ضريبة على الهواء لأن عم نتنفس حرائق. فتمام يعني“.

يذكر أن لبنان شهد قبل يومين حرائق التهمت مناطق شاسعة من المساحات الخضراء، ودفعت بالعديد من المواطنين لانتقاد حكومة بلادهم، متهمين إياها بالإهمال والعجز عن إخماد الحريق والسيطرة عليه.