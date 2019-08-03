فيسبوك تغير اسمي ”انستغرام“ و ”واتساب“

أكد المتحدث الرسمي باسم ”فيسبوك“ صدق التسريبات التي نشرتها المطورة المعروفة جاين وونغ حول قيام الموقع الأزرق بتغيير اسمي تطبيقي ”واتساب وانستغرام“ ليصبحا Instagram from Facebook و Whatsapp from Facebook، وذلك ليكون جميع المستخدمين على علم بأن تلك التطبيقات مقدمة من جانب فيسبوك.

وكانت جاين قد نشرت صورًا من داخل تطبيق ”انستغرام“ لإصدار لم يصل لعامة المستخدمين بعد، توضح تغيير اسم التطبيق إلى الاسم الجديد.

Instagram will have a new branding called "Instagram from Facebook pic.twitter.com/deg5X0B1iO — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 29, 2019

يُذكر أنه قد تم إجراء دراسة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أوضحت أن نسبة 56% من عينة الدراسة لا تعرف أن واتساب مملوك إلى فيسبوك، مشيرين إلى أنهم كانوا يظنون أن كلًا من التطبيقين مستقلين عن بعضهما البعض وكلًا منهما يتبع شركة مختلفة.

وفتحت هيئة التجارة الفيدرالية تحقيقًا موسعًا فيما يخص صفقات استحواذ فيسبوك على واتساب وانستغرام وغيرها من 90 صفقة استحواذ على شركات مختلفة أجراها العملاق الأزرق على مدار السنوات الماضية، للتعرف على ما إذا كان هناك شبهة محاولات احتكار من جانب فيسبوك.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر توًا لجميع المستخدمين، فيمكن رؤية عبارة (انستغرام فروم فيسبوك) ”انستغرام من فيسبوك“ أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق انستغرام على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز: ”نريد أن نكون أكثر وضوحًا بشأن المنتجات والخدمات التي تعد جزءًا من فيسبوك“. وسوف تضيف فيسبوك أيضًا اسمها إلى اسم تطبيق التراسل واتساب.

وكانت شركة فيسبوك اشترت انستغرام عام 2012 وواتساب عام 2014، ويستخدم كل منهما حاليًا أكثر من مليار شخص.

وأصبح تطبيق انستغرام مهمًا بشكل خاص في إضافة إيرادات لفيسبوك، حيث ظل التطبيق بمنأى إلى حد كبير عن الفضائح المتعلقة بخصوصية الشركة الأم المالكة له، كما أنه يجذب المستخدمين الشبان بمعدل أسرع بكثير علاوة على جذب المزيد من المعلنين.