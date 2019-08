فيسبوك تغير اسمي ”انستغرام“ و ”واتساب“

أكد المتحدث الرسمي باسم ”فيسبوك“ صدق التسريبات التي نشرتها المطورة المعروفة جاين وونغ حول قيام الموقع الأزرق بتغيير اسمي تطبيقي ”واتساب وانستغرام“ ليصبحا Instagram from Facebook و Whatsapp from Facebook، وذلك ليكون جميع المستخدمين على علم بأن تلك التطبيقات مقدمة من جانب فيسبوك.

وكانت جاين قد نشرت صورًا من داخل تطبيق ”انستغرام“ لإصدار لم يصل لعامة المستخدمين بعد، توضح تغيير اسم التطبيق إلى الاسم الجديد.

Instagram will have a new branding called "Instagram from Facebook pic.twitter.com/deg5X0B1iO

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 29, 2019