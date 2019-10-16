الأردن.. جدل حول وجود ”عبارات جنسية“ بكتاب مدرسي لطلاب الابتدائية

طالب أولياء أمور طلبة بالمرحلة التعليمية الابتدائية في الأردن، بحذف عبارات وصفوها بـ“الجنسية والخادشة“، في كتاب العلوم الخاص بالصف الرابع الابتدائي.

وقال والد أحد الطلاب إنّه ”تفاجأ بهذه العبارات عندما كان يدرس لابنه فصلًا في مادة العلوم، حول مراحل تكوين الزهرة“، مضيفًا: ”من الممكن تعليم الطالب بصورة منطقية تقدر حساسية المرحلة العمرية لهم، بحسب موقع سرايا الإخباري المحلي.

الجدل الذي أثير يستند إلى استخدام لفظ ”الإخصاب“ و“التلقيح“ و“البويضة“ والمبيض“، وهي المصطلحات التي رأها المركز الوطني لتطوير المناهج ”غير منطقية“، كونها مرادفات غير جنسية بالمرة.

واعتبر أولياء الأمور أن إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم الأردنية، ”اخطأت بحق الطلبة حين أدخلت مثل تلك العبارات الخادشة في الكتاب المدرسي“، والذي وصفوه بأنه ”يبث السم بالدسم ولا يمكن السكوت أو التهاون معه“، مطالبين باتخاذ إجراء فوري لتغييره.

لكن المديرة التنفيذية في مركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة ربا البطاينة، ردت بعدم وجود أي عبارات جنسية لطلبة الصف الرابع في مادة العلوم.

واعتبرت البطاينة ”اعتراض أولياء الأمور ليس له أساس من الصحة، لكون طالب بعمر العشرة أعوام، لديه القدرة على تمييز التلقيح والإخصاب للزهرة، وليس من المعقول بتاتًا أن تشكل هذه الكلمات أي إيحاءات جنسية له“، وفق قولها.

وأوضحت أن ”المادة التي اعترض عليها الأهالي تحتوي على مراحل تكوين الزهرة بدءًا من عملية التلقيح والإخصاب“.