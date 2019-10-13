مراهق يقتل والده طعنًا في إربد شمال الأردن

أقدم مراهق على إنهاء حياة والده، صباح اليوم الأحد، بعدة طعنات إثر خلاف نشب بينهما داخل منزل المغدور بمنطقة الحي الشرقي في مدينة إربد شمالي الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان أطلعت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، إن بلاغًا ورد لمديرية شرطة محافظة إربد فجراليوم بقيام شخص بقتل والده بعد طعنه بواسطة أداة حادة داخل منزله في محافظة إربد والفرار من المكان .

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقًا من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال باشر البحث والتحري عن القاتل حيث تم تحديد مكان تواجده وألقي القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن والده عدة طعنات بواسطة أداة حادة إثر خلاف حصل بينهما.