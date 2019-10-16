كأن شيئًا لم يكن.. عروس تحتفل بزفافها يوم وفاة والدتها (صور)

استكملت عروس بريطانية، مراسم حفل زفافها بشكل طبيعي بعد أن علمت بوفاة والدتها صباح يوم زفافها، وكأن شيئًا لم يكن، وفق ما نشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقالت الصحيفة إن ”نيل كوردوكس 24 عامًا، علمت صبيحة يوم زفافها بوفاة والدتها التي كانت تصارع مرض سرطان المخ“، مبينة أن ”العروس وزوجها قررا تقديم موعد حفل الزفاف قبل موعده المقرر بثلاثة أشهر حتى تتمكن والدة العروس من الحضور خاصة أن حالتها الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة“.

ورغم وفاة والدة العروس، قررت نيل وزوجها المضي قدمًا واستكمال حفل زفافهما، وقالت إنها توجب عليها أن تقوم برقصتها الأولى بعد إبلاغها بوفاة والدتها، منوهة إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية وكانت تشعر بالحزن في قلبها، وأكدت أن والدتها لو كانت على قيد الحياة لأرادتها أن تفعل ذلك وأن تستمر في حياتها وتستكمل فرحتها بزفافها، لذلك كانوا يعلمون أنهم لا يتحتم عليهم إلغاء الزفاف.

وأفادت العروس بأنها وزوجها تلقيا التهاني والتعازي في الوقت نفسه داخل حفل الزفاف والجميع من حولها كانوا يحاولون التماسك وإخفاء مشاعرهم الحزينة أمامها.

الجدير ذكره أن والدة العروس توفيت بعد ساعتين من ترك ابنتها لها داخل المستشفى ذاهبة لتستعد لحفل زفافها، وأن نيل أخذت فستان زفافها إلى المستشفى حتى تتمكن والدتها من رؤيته، وقد قرأت شقيقتها لها خطاب الشرف الذي كان من المفترض أن تلقيه والدتها للعروسين في حفل الزفاف.

وتؤكد نيل وزوجها، أنهما الآن يقومان بجمع التبرعات لصالح مرضى سرطان المخ لمساعدتهم كتعبير عن وفائهما تجاه والدتها.