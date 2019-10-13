السمنة قبل الأربعين تزيد خطر الإصابة بالسرطان‎

كشفت دراسة دولية حديثة، أن السمنة المفرطة قبل سن الأربعين، تزيد من خطر إصابة الرجال والسيدات بالسرطانات المختلفة، وأبرزها سرطان الرحم والقولون.

الدراسة أعدها باحثون بقسم الصحة العامة والرعاية الأولية في جامعة برغن النرويجية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (International Journal of Epidemiology) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راجع الفريق بيانات 220 ألف شخص من الولايات المتحدة والنرويج والسويد والنمسا.

وراجع الفريق البيانات المستقاة من الفحوصات الصحية، بما في ذلك معلومات عن الطول والوزن، وبيانات من سجلات السرطان الوطنية في تلك البلدان.

ومن بين من أجريت عليهم الدراسة، 27 ألفًا و881 شخصًا مصابًا بالسرطان قام الفريق بتشخيصهم أثناء المتابعة التي استمرت 18 عامًا، وكان من بينهم 9 آلاف 761 شخصًا (35 %) يعانون من السمنة.

وأظهرت الدراسة أنه إذا كان الأشخاص يعانون من السمنة المفرطة قبل سن الأربعين، فإن خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم يزداد بنسبة 70 %، بالإضافة إلى 58 % لسرطان الخلايا الكلوية، و29 % لسرطان القولون و15% لجميع أنواع السرطان الأخرى المرتبطة بالسمنة مثل سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أن خطر السرطان زاد بين المشاركين الذكور المصابين بالسمنة قبل الأربعين بنسبة 64 %، والإناث المصابات بالسمنة قبل الأربعين بنسبة 48 %.

وقال الباحثون، إن رسالتهم الرئيسية التي استخلصوها من الدراسة أن فقدان الوزن يمكن أن يكون استراتيجية مهمة للحد من المخاطر التي تهدد الصحة العامة، وخاصة أمراض السرطان.

وكانت دراسة سابقة كشفت أن السمنة، تؤثر بالسلب على مناطق في الدماغ مسؤولة عن حاسة التذوق عند الأشخاص.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة من البالغين يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة.

وأضافت أن السمنة ترتبط بمجموعة كبيرة من المضاعفات الصحية الخطيرة، أبرزها أمراض السكري والقلب والسرطان، بالإضافة إلى العجز وأمراض الدماغ.