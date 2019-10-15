بعد أنباء سجنه.. اختفاء ”سناب“ المراهق السعودي ”سهيل الجميل جدًا“

اختفى حساب ”سناب شات“ العائد لنجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الشهير باسم ”سهيل الجميل جدًا“، وذلك بعد يوم على نشره بيانًا قال فيه ”إنه مسجون لارتدائه سراويل قصيرة، وإن الشرطة قامت بتغيير تهمته من مخالفة لائحة الذوق العام إلى جرائم معلوماتية ليكون واجبًا إيقافه“، في حين كانت آخر تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ قبل يومين.

وكانت أنباء ترددت عن سجن المراهق سهيل مجددًا على خلفية صورة ظهر فيها بلباس بحر ”شورت“، في وضعية أثارت جدلًا بين ناشطين.

Miss the sun ???? pic.twitter.com/Tagzs6inR3 — سهيل الجميل جداً (@suhail_y_y) October 6, 2019

وكان سهيل قد تحدث مطلع العام الحالي، في مقابلة انتشرت عبر ”يوتيوب“، عن قضائه فترة في السجن، وذلك في حكم قضى بسجنه 3 سنوات، إثر انتشار صورة له مع شخص آخر في وضعية وُصفت بـ“المخلة“، وقال إنه لم يقض المدة كاملة في السجن وذلك لأنه حفظ القرآن، فتم إلغاء نصف مدة سجنه، ثم ثابر على سلوكيات محمودة أعفته من بقية المدة.

يذكر أن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ”سهيل الجميل جدًا“ من مواليد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وهو مقيم في العاصمة الرياض، ويتابع حسابه في ”تويتر“ 170 ألف شخص.