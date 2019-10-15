مطاعم ومقاهٍ في السعودية توقف تقديم ”الشيشة“ بسبب ضريبة الـ 100%

مطاعم ومقاهٍ في السعودية توقف تقديم ”الشيشة“ بسبب ضريبة الـ 100%

المصدر: فريق التحرير

اضطرت العديد من المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية إلى وقف تقديم منتجات التبغ ”الشيشة“ بعد تطبيق ضريبة بنسبة 100% على جميع الطلبات، فيما لجأت مطاعم أخرى إلى تحمل الضريبة حتى إشعار آخر، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكان عدد زوار المطاعم في السعودية قد تراجع بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد سريان قرار جديد يلزم أصحاب المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بمضاعفة قيمة الفاتورة على الزبائن بنسبة 100%.

وسرى يوم الأربعاء الماضي، قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بفرض رسوم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ، بحيث يدفع الزبون في تلك المطاعم ضعف قيمة الفاتورة حتى لو لم يطلب أيًّا من منتجات التبغ.

وفوجئ زبائن المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بالتعليمات والرسوم الجديدة، لا سيما أولئك الذين لم يطلبوا أيًّا من منتجات التبغ خلال وجودهم في المطاعم لتناول إحدى الوجبات.

وأثار قرار الضريبة الجديدة الجدل بين ناشطين، بين من رأى أنه سيضرب السياحة في المملكة، خاصة الداخلية، ويتسبب بإغلاق العديد من المقاهي والمطاعم، وبين من أشاد بالقرار، معتبرًا أنه ساهم في الحد من تقديم ”الشيشة“ فيها.

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