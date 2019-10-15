مطاعم ومقاهٍ في السعودية توقف تقديم ”الشيشة“ بسبب ضريبة الـ 100%

اضطرت العديد من المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية إلى وقف تقديم منتجات التبغ ”الشيشة“ بعد تطبيق ضريبة بنسبة 100% على جميع الطلبات، فيما لجأت مطاعم أخرى إلى تحمل الضريبة حتى إشعار آخر، وفق ما أوردته صحيفة ”سبق“ المحلية.

#وزارة_الصحة مشكورة تستغل الموقف ???? علماً بأننا عارفين إنهم عارفين انهم وقفوا بيع منتجات التبغ عشان الضريبة وعشان الزبائن الا طاروا بسبب الضريبة ! #ضريبة_مطاعم_التبغ pic.twitter.com/tJqRhTs9fF — ????????عبدالله المليباري | Abdullah Almilaibary (@aalmilaibary) October 15, 2019

وكان عدد زوار المطاعم في السعودية قد تراجع بشكل كبير، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد سريان قرار جديد يلزم أصحاب المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بمضاعفة قيمة الفاتورة على الزبائن بنسبة 100%.

مطعم النخيل .. أشهر المطاعم على كورنيش جدة بدون زبائن بسبب #ضريبة_مطاعم_التبغ ! اا pic.twitter.com/eddSVlEP7e — اخبار السعودية عاجل ???????? (@sau4icom) October 13, 2019

وسرى يوم الأربعاء الماضي، قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بفرض رسوم 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محال تقديم منتجات التبغ، بحيث يدفع الزبون في تلك المطاعم ضعف قيمة الفاتورة حتى لو لم يطلب أيًّا من منتجات التبغ.

وفوجئ زبائن المطاعم التي تقدم منتجات التبغ بالتعليمات والرسوم الجديدة، لا سيما أولئك الذين لم يطلبوا أيًّا من منتجات التبغ خلال وجودهم في المطاعم لتناول إحدى الوجبات.

وأثار قرار الضريبة الجديدة الجدل بين ناشطين، بين من رأى أنه سيضرب السياحة في المملكة، خاصة الداخلية، ويتسبب بإغلاق العديد من المقاهي والمطاعم، وبين من أشاد بالقرار، معتبرًا أنه ساهم في الحد من تقديم ”الشيشة“ فيها.

ما عجزت عنه #وزاره_الصحة في عقود من التوعية بأضرار منتجات التبغ استطاعت #ضريبة_مطاعم_التبغ تحقيقه في ايام قليلة،

وتشكر وزارة الصحة على الترقيع للمحلات التائبة عن الشيشة بشكرهم على المحافظة على الصحة العامة،

المال "زينة الحياة" والعقوبة المالية خير من البحث عن المثالية والقيم.. pic.twitter.com/GzBZSPN1QV — بدر جزاع العنزي (@jrlbader) October 14, 2019

#ضريبة_مطاعم_التبغ

القرار سليم وموفق وهذا القرار سيجعل هذة المحلات التي تتاجر بصحة ابنائنا الى الاقلاع عن بيع التبغ وخلافه ويقلل من عدد المدخنيين — احد علماء الارض (@aziz00074373036) October 15, 2019

القرار بهذا الشكل راح يضر التجار وأصحاب المطاعم والمقاهي اللي كانت تقدم الشيشة. في نفس الوقت راح يساعد في التخفيف من هذه الظاهرة للأجيال المقبلة. القرار ماراح يأثر على الجيل الحالي ويجبرهم يتركوا شي متعودين عليه سنين طويله، بس فوائده راح تظهر في الجيل الجديد #ضريبة_مطاعم_التبغ — Marَawَan (@maroo1987) October 15, 2019

#ضريبة_مطاعم_التبغ

وحدة من أهم وسائل الترفيه في جدة الكافيهات والمطاعم .. حأدفع ٦٠٠ ريال عشان أخرج أتعشى وأشرب راس معسل ؟

كلام منطقي ؟؟ — بيان | Bayan (@BayanHalawani) October 14, 2019