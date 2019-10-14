أنباء عن سجن المراهق السعودي ”سهيل الجميل جدًا“ بسبب ”صورة“

عادت أنباء مجددًا عن سجن نجم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، المعروف باسم ”سهيل الجميل جدًا“، وذلك على خلفية صورة قيل إنها السبب في ذلك.

أنباء عن سجن المراهق ”سهيل الجميل جدا“ بسبب ”صورة“ تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

وكان ”سهيل“ قد نشر صورة له عبر حساباته في موقع التواصل ”تويتر“ ويظهر فيها بـ“شورت سباحة“ فقط، وفي وضعية استعراضية، أثارت استنكارًا بين متابعين.

Miss the sun ???? pic.twitter.com/Tagzs6inR3 — سهيل الجميل جداً (@suhail_y_y) October 6, 2019

وإثر الصورة، كشف نجم مواقع التواصل عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الاثنين، عن تعرضه للسجن، حيث أكد ”التقاطه صورة لنفسه وهو بسروال قصير على الشاطئ وتم ضبطه لهذا السبب“، لافتًا إلى أن ”الشرطة قامت بتغيير تهمته من مخالفة الذوق العام إلى جرائم معلوماتية“، مستنكرًا سجنه لمجرد أنه رغب في أن يعبر عن ”حريته“، على حد قوله.

وعلق مغرد يدعى ”عبدالله“ بالقول: ”هذي غلطته وهو يتحملها، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقه“.

#اطلقوا_سراح_سهيل هذي غلطته وهو يتحملها ، خلو المجتمع ينظف شوي من ذولا العاهات ، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثير من خلقة . — Abdullah (@ad_m17) October 14, 2019

واستنكرت مغردة أخرى: ”معليش بالعقل انتِ توك خارج من قضايا والعين عليك تسوي تصرفات مستفزة لمجتمعنا اللي انتِ تعرفه ليش؟ ميولك مع نفسك لوحدك ولحد يقول سالفة شورت فقط ابدا مو سالفة شورت الادمي ذا يتصور صور بإيحاءات جنسية مقرفة ويبغى الدولة ما تملكه ولا تقرب منه!“.

#اطلقوا_سراح_سهيل معليش بالعقل انتِ توك خارج من قضايا والعين عليك تسوي تصرفات مستفزة لمجتمعنا اللي انتِ تعرفه ليش؟ ميولك مع نفسك لوحدك ولحد يقول سالفة شورت فقط

ابدا مو سالفة شورت الادمي ذا يتصور صور بإيحاءات جنسية مقرفة ويبغى الدولة ما تملكه ولا تقرب منه! — ????????‍♀️ (@Al_ka30) October 14, 2019

وانتقد ”عمر“: ”نطالب بتمديد سجنه خطير على المجتمع وعيناته نتمنى ان نحلقهم سهيل“.

فيما دافع آخرون عن سهيل، حيث علق مغرد يدعى ”ميشال“: ”تخيلوا أسجن واحد عشان شكله ما اعجبني؟ وأجي أحطها بشورته عشان لابس قصير عالبحر بعدين اتفشل من قضيتي وأحطها بالجرائم المعلوماتية؟“.

تخيلوا أسجن واحد عشان شكله مااعجبني؟ وأجي أحطها بشورته عشان لابس قصير عالبحر بعدين اتفشل من قضيتي وأحطها بالجرائم المعلوماتيه؟ #اطلقوا_سراح_سهيل — Meshals (@Meshals_s) October 14, 2019

وكتب مغرد آخر: ”ما يضحك الا الي يقول عنه شاذ وهو تلقاه ما يصلي أصلا“.

وكان سهيل قد تحدث مطلع العام الحالي، في مقابلة انتشرت عبر ”يوتيوب“، عن قضائه فترة في السجن، وذلك في حكم قضى بسجنه 3 سنوات، إثر انتشار صورة له مع شخص آخر في وضعية وُصفت بـ“المخلة“، وقال إنه لم يقض المدة كاملة في السجن وذلك لأنه حفظ القرآن، فتم إلغاء نصف مدة سجنه، ثم ثابر على سلوكيات محمودة أعفته من بقية المدة.

يذكر أن نجم مواقع التواصل الاجتماعي ”سهيل الجميل جدًا“ من مواليد 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، وهو مقيم في العاصمة الرياض، ويتابع حسابه في ”تويتر“ 170 ألف شخص.