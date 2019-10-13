الإعلان عن الدفعة الأخيرة من مبادرة ”سند الزواج“ الخيرية في السعودية‎

أعلن القائمون على مبادرة ”سند الزواج“ السعودية الخيرية، اليوم الأحد، عن قرب موعد صرف الدفعة السادسة من المبادرة الموجهة للمتزوجين حديثًا، والتي قد تكون الدفعة الأخيرة كما يبدو.

فقد كتب المشرفون على حساب برنامج ”سند محمد بن سلمان“ الخيري في موقع ”تويتر“، الذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“: ”تم تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة #سند_الزواج“.

تم تحديث حالة المتقدمين للدفعة الأخيرة من مبادرة #سند_الزواج.

⁩

⁧#سند_محمد_بن_سلمان — سند محمد بن سلمان (@snadprogram) October 13, 2019

ويعني ”تحديث الحالة لكل دفعة“، خطوة متقدمة تسبق موعد الصرف، لكن هذه أول مرة يشير القائمون على البرنامج إلى اسم الدفعة بـ ”الأخيرة“ بدلًا من ترتيب الدفعة كما جرت العادة في الدفعات الخمس السابقة.

وأبدى عدد من السعوديين خيبة أملهم من أنباء إغلاق مبادرة الزواج، ودعا آخرون للتريث وانتظار تأكيد رسمي، فيما توقع فريق ثالث عودة المبادرة لصرف المساعدات المالية من جديد في الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد المستفيدين من كل دفعة نحو أربعة آلاف مستفيد، يحصل كل منهم على 20 ألف ريال (أكثر من خمسة آلاف دولار) كمنحة غير مستردة، بعد أن حققوا الشروط المطلوبة التي تتضمن أن يكون الزوجان سعوديين، بعمر (21 – 40) سنة للزوج و(18- 40) سنة للزوجة.

كما تتضمن الشروط أن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4 آلاف ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، إضافة لإتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

وتعطي المبادرة أولوية الاستفادة لـ”أبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة“.

وتم إطلاق مبادرة الزواج أواخر العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق البرنامج الخيري الذي يحمل اسم ولي العهد السعودي المشرف على البرنامج، والذي يستهدف دعم الموظفين في القطاعين العام والخاص من منخفضي الدخل.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة ”سند محمد بن سلمان“، البرنامج بأنّه ”برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي، في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج، وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة“.