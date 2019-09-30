الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أسرة الراحل عبد العزيز الفغم (صور وفيديو)

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، أسرة حارسه الشخصي اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الذي قتل الأحد إثر خلاف شخصي مع صديق له في مدينة جدة.

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده محمد بن سلمان يستقبلان أسرة اللواء #عبدالعزيز_الفغم حارس الملك الذي قتل على يد صديقه#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

وظهر العاهل السعودي وقد بدا عليه التأثر بوفاة الفغم، وأثنى خلال لقاء أهله على إخلاص وتفاني حارسه السابق في خدمة وطنه.

بدوره، استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أسرة وذوي الفقيد اللواء الفغم وعبر عن خالص العزاء للأسرة، مؤكدًا أن وفاة الفقيد مؤلمة للجميع، منوهًا بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله.

سمو #ولي_العهد يلتقي أسرة #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله معبرا عن تعازيه لهم مؤكدا سموه أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع منوها بتفانية وإخلاصه في أداء مهام عمله سائلا الله عز وجل أن يتقبله في فسيح جناته. pic.twitter.com/kLbIxdRzOP — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 30, 2019

وقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، في مدينة جدة؛ إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، فيما أعلنت الشرطة اسم القاتل، وهو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.