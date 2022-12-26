منيرة القبيسي.. غموض القوة الناعمة

منذ تأسيسها مطلع ستينات القرن الماضي، ظلت الحركة النسائية الإسلامية التي عرفت باسم "القبيسيات" نسبة إلى مؤسستها الدمشقية منيرة القبيسي، التي رحلت اليوم الاثنين، غامضة ومحاطة بالسرية.

وأثارت حركة "القبيسيات"، على مدى عقود، جدلا كبيرا، إذ نسجت حولها الكثير من القصص المشوقة في الأوساط الدينية والاجتماعية السورية، وألهبت الخيال بحكايات تقترب من الأساطير، ففي الظاهر هي حركة تستمد تعاليمها من الإسلام، لكن في الممارسة العملية اليومية ثمة طقوس وشعائر اقتصرت على القبيسيات اللواتي كلما كانت رقعة انتشارهن تتوسع في المجتمع، ازداد الفضول بشأنهن، ورغبة التلصص عما يجري خلف الأبواب المغلقة.