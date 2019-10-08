وفاة حبيب بن جامع شيخ شمل قبيلة العوازم في السعودية

توفي شيخ شمل قبيلة العوازم حبيب بن عيد بن جامع، أمس الاثنين، في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية بعد صراع مع المرض، حيث سيصلى عليه اليوم الثلاثاء في النعيرية التابعة لمنطقة عرعر.

ونسب شيخ شمل العوازم هو حبيب بن عيد بن حبيب بن سعود بن حبيب بن عايد بن جامع.

وساهم موقف الشيخ حبيب، الذي طلب ”الفزعة“ في جمع أكبر دية في التاريخ والتي بلغت 10 مليون دينار (33 مليون دولار) للقاتل الكويتي خالد نقا العازمي بإخراجه من سجنه الذي قضى فيه 19 عاما على خلفية قتله مواطنته الإعلامية هداية سلطان.

رحمة الله اخر موقف جميل سجله كان في طلب ابناء قبيلته للفزعه لخالد نقا وماقصروا عيال عطا صكروا مبلغ ١٠ مليون في يوم ونص#حبيب_بن_جامع_في_ذمه_الله

وسيصلى عليه غدا بعد صلاة العصر

بالنعيرية ان شاء الله pic.twitter.com/2i3kGzpNje — ناصر السويلم (@Naserswalem) October 7, 2019

كما لعب الشيخ الراحل دورا هاما في تهدئة الأوضاع السياسية في دولة الكويت عام 2012، وذلك خلال زيارته لها ومقابلته أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتعتبر قبيلة العوازم أحد أهم القبائل العربية الممتدة في منطقة الخليج وإحدى قبائل هوازن الكثيرة في هذا العصر، وهي تنحدر في الأصل من الجزيرة العربية وامتدت إلى عدة دول عربية، لكن ظل ثقلها الأكبر قائما في دولة الكويت.

ولعب العوازم دورا هاما في تثبيت أركان المملكة العربية السعودية ومساندة مؤسسها الملك عبدالعزيز، كما كان لهم دور بارز في أحداث سياسية بارزة في الكويت.